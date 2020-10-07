空品不良季來臨 環保署啟動跨區應變

因應秋冬季易出現空品不良的情形，環保署推跨區聯合稽查！環保署7日宣布已啟動「空氣品質不良季節空氣汙染跨區合作預防應變專案」，空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，會根據不同季節的指標汙染物進行查核，並在今年10月至明年3月間，每月展開1次跨區聯合稽查，以精準改善空氣汙染。

全國空品大幅改善

每年10月至隔年3月秋冬季是空氣品質不良季節，環保署自去年10月首次「啟動跨區合作應變專案」，整合西半部16縣市定期召開會議，強化管制力道。蔡孟裕表示，自去年展開跨區稽查，加上109年上半年氣象條件良好，108年秋冬季全國PM2.5紅色警示較前年同期減少231次，僅24次，改善率達91%，其中雲嘉南、高屏改善率分別達91%、100%。

蔡孟裕強調，今年跨區合作應變會將重點放在「以區域防制強化上風處污染管控」，加強上風處外縣市工業區的汙染管控，例如屏東、潮州站測出汙染超標，就會跨縣市稽查高雄市楠梓加工出口區、大社工業區、林園工業區等，精進區域防制措施。

精準執行應變措施

「會根據不同季節的指標汙染物進行查核。」蔡孟裕指出，10月、11月易有臭氧汙染，因此會加強主要前驅物VOCs、NOx的管制，也會嚴格規範石化廠及移動汙染源，如老舊車輛、柴油車等的查核工作；12月至隔年2月，則是粒狀物為主要汙染物，因此會注重河川揚塵、營建工地、裸露地管制等工作。

蔡孟裕表示，環保署將持續落實「減煤增氣調度」，並首度將麥寮電廠納入空品不良期間的降載對象，也規劃今年10月至明年3月間，每月展開1次跨區跨單位聯合稽查作業；此外，針對敏感族群所在區域，地方政府也將列為優先執行重點。

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