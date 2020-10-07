聽新聞
test
0:00 / 0:00
登革熱疫情 新北環保局雨後將進五寮山區噴藥清消
新北三峽五寮登革熱疫情中秋連假期間擴大，目前衛生局等單位設置13個管制點管制人員進出，新北市環保局清潔隊已出動上千人次孶清及噴消，隨著天氣轉變，山區午後可能降雨，事後環保局將陸續進入山區噴藥消毒。
五寮登革熱疫情確診人數已經增加到37人，市府設置篩檢站，連收筍的盤商都要受檢，連日來環保局清潔隊員協助在確診個案居住、工作地及活動區域清除孳生源， 針對人造積水容器、包覆竹子斷面阻絕積水，也以人力背附式消毒機進入山區竹園噴藥。
如今近期北部降雨機會增加，環保局除繼續配合衛生局等單位防治疫情擴大，也將在雨後再度大規模清消。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言