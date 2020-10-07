快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱疫情 新北環保局雨後將進五寮山區噴藥清消

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市環保局在雨後將會再進入山區噴藥清消。圖／環保局提供
新北市環保局在雨後將會再進入山區噴藥清消。圖／環保局提供

新北三峽五寮登革熱疫情中秋連假期間擴大，目前衛生局等單位設置13個管制點管制人員進出，新北市環保局清潔隊已出動上千人次孶清及噴消，隨著天氣轉變，山區午後可能降雨，事後環保局將陸續進入山區噴藥消毒。

五寮登革熱疫情確診人數已經增加到37人，市府設置篩檢站，連收筍的盤商都要受檢，連日來環保局清潔隊員協助在確診個案居住、工作地及活動區域清除孳生源， 針對人造積水容器、包覆竹子斷面阻絕積水，也以人力背附式消毒機進入山區竹園噴藥。

如今近期北部降雨機會增加，環保局除繼續配合衛生局等單位防治疫情擴大，也將在雨後再度大規模清消。

新北市環保局在雨後將會再進入山區噴藥清消。圖／環保局提供
新北市環保局在雨後將會再進入山區噴藥清消。圖／環保局提供

衛生局 疫情 登革熱

延伸閱讀

大型營建工程揚塵 南投環保局要求覆蓆、灑水減少空汙

新北三峽再增3例本土登革熱 尚有25人檢驗中

三峽五寮筍園登革熱群聚持續擴大 再闖管制區最高罰30萬

中秋連假3天查75間牧場 屏縣環保局開罰1間偷排水

相關新聞

國慶連假將至 高公局：國5估8日早上湧現車潮

國慶連假即將到來，高公局預估明天西部國道仍以上下班車潮為主，國5部分從早上9時就會出現旅遊車潮，要一直到下午3時左右紓解...

成軍20年獲金曲獎肯定！滅火器熬過沒代言、沒商演低潮

6年前那首學運主題曲，讓他們意外竄紅，卻也為他們貼上難以撕去的標籤。熬過毫無商業價值的日子，他們始終不願戴上陌生的面具，終於在成軍滿20年之際，獲得金曲肯定。

到9月降雨僅過去7成 還有秋颱拯救水情？氣象局這樣說

翡翠水庫入夏以來降雨偏少，昨上午8時水位創下2003年以來同時期最低，翡管局預估10月下旬將達下限水位，屆時將評估啟動第...

她中500元發票到店兑獎 店員一招盜領手法曝光

中發票是許多人的小確幸，不過被店員呼嚨錯失得獎機會，這可會讓人怒火中燒。網友在《爆怨公社》上發文，她解釋日前中了500元發票，到店裡兌獎時忘記帶身分證，店員A告訴她這樣不能領取，並請她在發票上簽名，女子心中疑惑的配合店員A，當她再次到店裡兌獎時，店員B告訴她，沒有發票可以領，她才知道那張500元中獎發票，被店員A盜領走了。

鄭明典秀大自然美景「卡門渦旋」 氣象局曝：美麗但對建築物有危害

大自然的鬼斧神工讓人瞠目結舌，不過美麗背後小心有更多危險。氣象局局長鄭明典昨（6）日在臉書發文，他貼出一張卡門渦列的動態圖，並打上「在平穩氣流中通過障礙物流霧的現象」，雲層變化如同畫筆輕微勾勒，有的是曲線有的是圓點雲層，看起來像是一幅藝術品，不過氣象局也指出，這會對建築物有危害。

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

一位暱稱為IB-45的外國網友，在Reddit網站上PO出一張央行發行的塑膠鈔票，並將它完美地與鈔票上的央行實景照片對得整整齊齊，讓台灣網友驚嘆：怎麼從來不知我們有發行過50元的鈔票，還是從來都沒看過的塑膠鈔票！

中國當代藝術對西方的吸引力已成過去 西方畫廊退出中國的原因

疫情期間來了中國，經過14天的隔離，在北京待了一個多月了，這是我在北京住過最長的一段時間。

現階段藝術界的現境 藝術家：這波疫情讓人看到兩種極端

也許，對多數的人來講，早已經不再關心這個數字了。

空品不良季來臨 環保署啟動跨區應變

因應秋冬季易出現空品不良的情形，環保署推跨區聯合稽查！環保署7日宣布已啟動「空氣品質不良季節空氣汙染跨區合作預防應變專案」，空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，會根據不同季節的指標汙染物進行查核，並在今年10月至明年3月間，每月展開1次跨區聯合稽查，以精準改善空氣汙染。

柯文哲打搶救牌！翡翠水情告急 呼籲民眾節約用水

供應大台北地區用水的翡翠水庫，10月下旬水情將掉到「下限水位」。台北市長柯文哲今天在臉書搶救水情，呼籲民眾共體時艱、節約...

登革熱疫情 新北環保局雨後將進五寮山區噴藥清消

新北三峽五寮登革熱疫情中秋連假期間擴大，目前衛生局等單位設置13個管制點管制人員進出，新北市環保局清潔隊已出動上千人次孶...

為防登革熱疫情擴大 桃園備妥1650片快篩試劑

桃園市政府今天進行市政會議，衛生局報告指出，桃園市本土登革熱個案累計已有20件，為防治登革熱疫情擴大，衛生局已備妥165...

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

買奶茶4杯中千萬發票 基隆麥金路長庚旁半年2名千萬得主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。