登革熱疫情 新北環保局雨後將進五寮山區噴藥清消

新北三峽五寮登革熱疫情中秋連假期間擴大，目前衛生局等單位設置13個管制點管制人員進出，新北市環保局清潔隊已出動上千人次孶清及噴消，隨著天氣轉變，山區午後可能降雨，事後環保局將陸續進入山區噴藥消毒。

五寮登革熱疫情確診人數已經增加到37人，市府設置篩檢站，連收筍的盤商都要受檢，連日來環保局清潔隊員協助在確診個案居住、工作地及活動區域清除孳生源， 針對人造積水容器、包覆竹子斷面阻絕積水，也以人力背附式消毒機進入山區竹園噴藥。