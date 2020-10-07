為防登革熱疫情擴大 桃園備妥1650片快篩試劑

桃園市政府今天進行市政會議，衛生局報告指出，桃園市本土登革熱個案累計已有20件，為防治登革熱疫情擴大，衛生局已備妥1650片登革熱快篩試劑，供民眾檢測。另外，桃園市長鄭文燦也呼籲市場攤商，勿到新北五寮里採購農產品。

衛生局表示，桃園區、八德區、龜山區及中壢區，因有發生本土登革熱，孳生源巡查及清除作業維持第一級，每周巡查4次；鄰近桃園區的蘆竹區及與新北市相接的大溪區，則採第二級、每周巡查3次；其餘行政區為第三級，每周巡查2次，將視疫情狀況調整。

為防止登革熱疫情擴散，衛生局在桃園市內有198家登革熱NS1合約醫療院所，已備妥1650片登革熱快篩試劑，供民眾進行快篩檢查，目前中壢、龜山、八德3個行政區，加上與五寮里鄰近的大溪區，已快篩175人，其中主動發現1名確診個案。

主動快篩發現的確診個案為龜山一對夫妻，先生是確診個案，衛生局立即針對接觸者採檢，對太太進行NS1快篩，陽性檢體送疾管署檢驗確診。

衛生局長王文彥表示，只要曾到三峽旅遊、訪友等，出現發燒、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀者，皆可第一時間到醫院進行快篩，確認是否為登革熱。

鄭文燦說，新北五寮里鄰近桃園，不少筍農經常上山銷售、採買農產品，因該地爆發登革熱群聚感染，新北於上周已經封山，他指示經發局，需進一步通知市場攤商，呼籲切勿到五寮里採買綠竹筍等農產品。