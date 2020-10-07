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雙十連假將至！台東訂房8成 公路局啟動交通疏運措施

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
雙十國慶3天連假將至，台東市區飯店、民宿訂房率已達8成，業者表示，今、明兩天還持續訂房中，很快就會滿房。記者尤聰光／攝影
雙十國慶3天連假將至，台東市區飯店、民宿訂房率已達8成，業者表示，今、明兩天還持續訂房中，很快就會滿房。記者尤聰光／攝影

雙十國慶3天連假將至，台東市區飯店、民宿訂房率已達8成，業者表示，今、明兩天還持續訂房中，很快就會滿房。另公路總局第三養護工程處針對台東境內省道台9線、台11線易塞路段及景點交通，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等措施。

縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，雖然暑假已經結束，沒有熱氣球嘉年華的加持，但目前國外仍是疫情嚴峻，國人無法出國，自然連假國內出遊增加，比起去年同期，訂房狀況成長一半，雙十連假已有8成訂房率，10月8日、9日、10日部分已經滿房。

娜路彎大酒店公關威廉表示，市區的飯店、民宿訂房率目前已達8至9成，今、明兩天還持續訂房中，很快就會突破滿房狀態，訂房熱度不輸給中秋，預估隨著連續假期越接近，訂房率應該會再升高。

因應3天雙十連續假期返鄉出遊車潮，交通部公路總局與台東警方針對省道台9線、台11線及風景區為交通疏運重點區，連假期間並將加強違規取締，以紓解大量車潮。

公路總局第三養護工程處表示，預估10月8至10日為返鄉及旅遊高峰、10月4日為收假高峰，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。另規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖等措施，並透過警力指揮及路口手控號誌，並透過公路APP、CMS、警廣訊息傳播。

公路總局第三養護工程也呼籲民眾可在連假期間利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，此外，外出務必做好車輛保養及檢查。

因應雙十連假，公路總局第三養護工程處針對台東境內省道台9線、台11線易塞路段及景點交通，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等措施。記者尤聰光／攝影
因應雙十連假，公路總局第三養護工程處針對台東境內省道台9線、台11線易塞路段及景點交通，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等措施。記者尤聰光／攝影

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