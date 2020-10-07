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喵星人跟你揮手！沿綠廊散步到彰化扇形車庫好風情

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影

彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。彰化市公所訂10月9日、10日，市長林世賢邀請民眾一起散步到扇形車庫，欣賞彰化的鐵道人文風情。

設計喵星人的王筱雅說，就散步、散步嘛！就是要希望多一點時間走一走，她自己也是彰化人，但長期在外讀書、工作，跟很多年輕人一樣，較少認識自己的家鄉，而這裡有很多藝文活動、新的商店營業，希望大家一起回來看看，這種嶄新的感覺，就像喵星人人逛新地方的概念，所以設計了喵星人。

林世賢說，彰化市位在台灣縱貫鐵路山海線交會處，而彰化扇形車庫是全台僅存，也是蒸氣火車時代的代表性建物，見證彰化在台灣鐵路歷史獨特地位，擁有豐富鐵道人文風情。

林世賢表示，為結合鐵道文化，融合周邊社區打造新鐵道觀光軸線，成為彰化鐵道觀光旅遊的新亮點，市公所持續改善後火車站廣場、虹橋及扇形車庫周邊公園等公共設施，打造彰化後火車站廣場到扇形車庫間的綠廊觀光步道，今年再增設擬人化導引裝置，讓充滿童趣的喵星人公仔在步道上，指引遊客前往扇形車庫，並搭配沿途步道彩繪妝點，更添逸趣。

林世賢說，市公所與彰化縣鐵路村文化再生協會合辦的「98扇庫‧走吧散步趣」活動，10月9日、10日上午10時到下午4時在綠廊觀光步道舉行，除安排扇形車庫定時導覽外，還有喵星人一起打卡拍照送紀念品、小農市集、民歌演唱等活動，9日並邀請彰化多位畫家到場作畫，邀請親子一起前來走步道，欣賞扇形車庫之美。

彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影
彰化後火車站通往彰化扇形車庫打造的綠廊觀光步道，今天啟用，在虹橋則有充滿童趣的喵星人公仔，十足引人目光，步道沿途並有彩繪妝點，成為打卡熱點。記者劉明岩／攝影

喵星人 鐵道 火車站

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