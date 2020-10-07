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用手機就可查繳汽燃費 還可享現金回饋

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部公路總局和台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台，整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付業者，即日起提供即時查詢與繳納汽燃費服務。本報資料照片
交通部公路總局和台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台，整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付業者，即日起提供即時查詢與繳納汽燃費服務。本報資料照片

為了方便民眾繳費，交通部公路總局和台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台，整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付業者，即日起提供即時查詢與繳納汽燃費(含逾期繳納罰鍰)服務，民眾只要手機下載行動支付業者APP，在家就可以輕鬆繳納。

公路總局近年來，積極推動各項行動支付繳費方式，包括監理服務網、監理服務APP、台灣Pay、Apple Paㄗ等，今年度更整合嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付方式，未來也將持續導入其他行動支付業者。

公路總局表示，配合這次新增汽燃費繳費項目新上線，今年底前透過LINE Pay「生活繳費」功能以LINE Pay Money繳納汽燃費(不含汽燃費逾期罰鍰)可享LINE POINTS 2%點數回饋(合併其他指定繳費項目，每人每月回饋上限1000點)，LINE POINTS 1點可折抵1元消費，等於持續累積消費購物金。

此外，即日起至今年底止，「嗶嗶繳」推出「66發財金，嗶粉淘金」三重送的優惠，新會員完成所有註冊流程，即可獲得66元獎勵金；當月每成功繳費2筆帳單還可獲得30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元。另，只要成功繳費汽燃費、交通罰鍰及強制險罰鍰等，即可獲得每筆10元獎勵金，歡迎多加使用。

公路總局也提醒，如不確定今年是否已繳納汽燃費，可利用「監理服務網」、「監理服務App」、超商使用多媒體機，或透過嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付APP均可查詢繳納。各區監理所也已針對尚未繳納汽燃費之汽、機車車主，寄發催繳通知書，繳納期間至10月31日止，請車主留意按時繳納，以免逾期受罰。

LINE 車主 發財金

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