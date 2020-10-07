灃食教育基金前進新竹 揭開雜糧穀物的奧秘

你知道全穀雜糧在飲食中扮演何種重要角色？燕麥跟藜麥有什麼差別？灃食教育基金會將於本周六10月17日下午2點半，首度前進新竹SOGO巨城店辦理「良食脈動」講座，邀請專家帶你認識餐桌上穀物的奧秘！活動免費參加，除了精彩內容，還有良食圖譜、有趣遊戲，更有精美好禮贈品。

灃食教育基金會致力於傳播以科學為根基、從產地到餐桌的現代化健康飲食知識，協助家庭提升生產與飲食消費過程的正確觀念，並巡迴全台辦理「良食脈動」講座，提供生活化的飲食新知，邀請民眾一起認識飲食知識。

10月17日新竹場次主題為「餐桌上的『糧』好食光」，活動以TED方式進行，邀請專家以短講形式，迅速讓民眾了解主體的重要意涵；本次特別邀請灃食智庫成員、台大食科所教授陳時欣，為新竹地區朋友介紹吃雜糧所帶來的益處，也分享近年備受注目的鷹嘴豆、藜麥為何被稱為超級食物；另外，也邀請近年來推廣食農教育有成的台灣好基金會執行長李應平，分享如何從生活中，設計出好玩、又能夠吸引人的食育親子活動，讓飲食教育變得更有趣。

講座中更有特別設計的QA問答競賽，引導全場一起投入主辦單位設計的遊戲關卡，勝出者能獲得精美的禮物，之前場次的效果奇佳，全場互動氣氛熱烈，也能夠在遊戲中，快速學習到有用的飲食知識。講座名額有限，可上網搜尋關鍵字「灃食」，或上報名網站直接報名。