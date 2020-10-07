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基因檢測結合標靶藥物 為患者找出最有效益藥物與劑量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
患者直腸癌移轉腦腫瘤，到高醫接受血液基因檢測及標靶藥物治療，至今沒有再復發。記者徐如宜／攝影
患者直腸癌移轉腦腫瘤，到高醫接受血液基因檢測及標靶藥物治療，至今沒有再復發。記者徐如宜／攝影

高雄市33歲黃先生，5年前罹患低位直腸癌，在高醫大腸直腸外科先接受術前治療，腫瘤有明顯縮小，但病人怕手術改用口服化學藥物治療；隔年因車禍頭部外傷送醫，意外檢查出腦部有腫瘤，是源自直腸癌的轉移性腫瘤，回到高醫接受血液基因檢測及標靶藥物治療，至今沒有再復發。高醫團隊研究利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。

高醫院長鍾飲文表示，結直腸癌在台灣已連續12年蟬聯國人十大癌症發生率之首，每年新增病人1萬6千多人，末期病人約占20%，病人死亡主要是發生遠端轉移，目前對於轉移性大腸直腸癌以化療合併標靶治療為主。精準醫療的主要目標在於以使用最少的醫療資源，來獲得最理想的治療效益，為適合患者找出「最有效益的藥物與劑量」的治療方式。

高醫大腸直腸外科教授王照元結合高雄榮總、台南市立醫院、新樓醫院、中國醫學大學附設醫院、台中榮總、台北國泰醫院、三軍總醫院及彰化基督教醫院共9家醫學中心，進行一項發起人研究計畫，針對轉移性大腸直腸癌病人治療前，利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。這是國內第一篇關於轉移性結直腸癌結合病人與腫瘤組織檢體基因檢測精準醫療策略的臨床研究報告，追蹤時間長達5年，研究成果於今年8月刊載於歐洲癌症期刊《European Journal of Cancer》。

王照元說，此研究以2014年8月至2017年11月第一線標靶藥物「癌思停」合併化療藥物「FOLFIRI」治療的轉移性結直腸癌病人為對象，共收錄213名病人，以1:1方式隨機分成兩組進行研究，其中實驗組依據「UGT1A1」基因多型性來調升化療藥物「伊立替康」的劑量。追蹤結果顯示，實驗組不論是無疾病進展存活期、整體存活期、反應率、疾病控制率及轉移病灶切除率等，都優於對照組且達到統計學上的意義。雖然實驗組用藥劑量的相對強度是對照組的1.36倍，但藥物副作用並沒有明顯差異。

高醫大腸直腸外科主任蔡祥麟表示，轉移性結直腸癌目前第一線治療準則是標靶藥物合併化療藥物的使用。目前的第一線化療藥物是以「伊立替康」為骨幹的FOLFIRI為主。高醫等9所醫院的研究，實驗組在治療前先檢測「UGT1A1」的基因型，再依據不同的基因型來增加「伊立替康」劑量；對照組治療前不做基因檢測，且以標準劑量進行治療。結果顯示，先做基因檢測，再依基因分型進行藥物劑量調整，可達到更好的療效，且不會明顯增加藥物的毒性。

高醫團隊研究利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。記者徐如宜／攝影
高醫團隊研究利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。記者徐如宜／攝影
高醫大腸直腸外科教授王照元（右）與主任蔡祥麟（左），研究利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。記者徐如宜／攝影
高醫大腸直腸外科教授王照元（右）與主任蔡祥麟（左），研究利用血液基因檢測，提高化學治療藥物劑量的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。記者徐如宜／攝影

基因 高醫 腫瘤

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