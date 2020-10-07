放寬B、C肝炎篩檢年齡 桃園市開始實施

衛生福利部放寬肝炎篩檢的年齡限制，桃園市今天開始實施，只要年滿45歲至79歲（原住民為40歲）者，可享有終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務。

根據原先規定，民國55年或以後出生且滿45歲民眾，終身可接受一次B、C型肝炎篩檢服務，衛福部今年8月宣布放寬肝炎篩檢的年齡限制，改為45歲以上到79歲以下民眾。

桃園市衛生局長王文彥表示，今天起只要年滿45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），且尚未接受成人預防保健B、C肝炎篩檢者，均可享有終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務，民眾可持健保卡至全市504家提供成人預防保健的醫事機構，接受B、C型肝炎篩檢。

衛生局表示，自108年1月起，篩檢陽性個案只要確認感染C型肝炎，不論有無肝纖維化，均由健保免費提供C型肝炎口服新藥治療，治癒率達95%以上，且副作用小，只需服用2至6個月即可完成療程。

衛生局表示，大部分肝病沒有明顯症狀，如不接受治療，每4名慢性B、C型肝炎感染者就有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，桃園市在108年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約330人，肝癌更是高居癌症死因第2。

桃園市在107年至108年共有約2萬7569人完成檢查，其中B型肝炎篩檢陽性者約3359人、C型肝炎篩檢陽性者約409人，B、C型肝炎皆陽性者約118人。

衛生局呼籲市民，如患有C型肝炎，請儘速至桃園市33家有C型肝炎全口服新藥健保給付計畫的醫事機構治療，桃園市成人預防保健服務特約醫事機構可至健保署網站查詢。