恐引發肝腎毒性 食藥署限定兩種蘆薈可食用

許多優格、優酪乳內都會添加蘆薈增加口感，市面上有有許多膠囊、錠劑會萃取蘆薈葉，標榜可幫助排便。但衛福部食藥署今天預告「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，避免引起肝腎毒性，未來只允許兩種蘆薈可作為食品原料，並要求蘆薈素的含量不可超過10ppm。新制預計從2022年年元旦上路。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，蘆薈葉主要含有的活性成分為蘆薈素，是屬於羥基蒽類衍生物（hydroxyanthracene derivatives）的一種。國際間已有相關科學研究報告指出，長期食用含羥基蒽類衍生物的食品或膳食補充品有肝腎毒性，國際間便有案例，服用蘆薈萃取物四週，就出現肝指數飆高的狀況。

廖家鼎說，蘆薈有160多種，其中費拉蘆薈（A. vera）及好望角蘆薈（A. ferox）品種的葉子為食用的最大宗，歐盟也認為這兩種比較有食用上的歷史，因此國內參考歐盟限定僅有這兩種蘆薈可作為食品原料。

蘆薈作為食品使用主要有兩種，一種是去除表皮，取果肉放在飲料、優格內增加口感，另一種是萃取蘆薈葉的蘆薈素作為錠劑、膠囊產品，幫助排便順暢。

為了避免去皮不乾淨或是萃取後蘆薈素含量過高造成肝腎毒性，因此食藥署除了規範使用品種外，也參考國際蘆薈科學學會要求蘆薈素的含量不可以超過10ppm，且需標示「不建議經期婦女、孕婦、授乳者、孩童、消化道或肝腎疾病患者食用」的警語字樣。

廖家鼎表示，草案預告期60天，若順利通過新制將自2022年1月1日上路。但規定正式施行前，已使用蘆薈葉作為原料的食品，可以繼續販賣至產品有效日期屆至為止。草案正式施行後，經查獲食品所使用原料不符合相關規定，則可依食安法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。