她中500元發票到店兑獎 店員一招盜領手法曝光

中發票是許多人的小確幸，不過被店員呼嚨錯失得獎機會，這可會讓人怒火中燒。網友在《爆怨公社》上發文，她解釋日前中了500元發票，到店裡兌獎時忘記帶身分證，店員A告訴她這樣不能領取，並請她在發票上簽名，女子心中疑惑的配合店員A，當她再次到店裡兌獎時，店員B告訴她，沒有發票可以領，她才知道那張500元中獎發票，被店員A盜領走了。

原Po表示，上個月到連鎖賣場結帳時，店員A告訴她有一張500元中獎發票可以領，她心想賺到了打算一起領出來，此時，店員A邊列印發票邊問她「請問有帶證件嗎？」，原Po慌張地回「不好意思，身份證好像被我老公拿走了，駕照可以嗎？」，店員A表示一定要身份證才行，並把列印好的發票拿出來說「沒有要領的話這邊簽名」。

原Po詢問「不是要領才要簽名嗎」，店員A堅持「我們發票要退回來要簽名，我們的規定就是這樣喔！」，原Po雖然覺得奇怪，但還是配合店員A。過了一陣子原Po再次到店內領發票，她跟店員B說明情況後，店員B回「我們中獎發票印出來是不能回收的，不會請客人簽名再收回的」，店員B把情況上報給經理，經理向原Po表示會讓店員A負起責任並賠償。

最後，原Po表示「我的簽名中獎發票被店員A拿走了。目前就是先等經理通知，再看看他們有沒有什麼說法。」她也提醒兌獎程序，「中獎發票沒有領，不是簽名回收，而是把發票拿回來，改天要換再簽名哦！」，希望不要再有人受害。

網友看完也回應「發票列印就不能重印了」、「看來是故意的，從來沒聽過說不領還要簽名的」、「每次消費都印發票就沒這些屁事啦」、「那個第一個員工好誇張喔！太沒職業道德了吧」、「每次消費都印發票就沒這些屁事啦」、「報警啊！這是侵占吧！」。