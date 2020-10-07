明晚抬頭看天龍座流星雨！氣象局估每小時10顆畫天際

明天又有流星雨。中央氣象局說，明晚8時30分前後將迎來天龍座流星雨極大期，預估每小時有十顆，只要無雲遮蔽肉眼就可看見，有興趣的民眾不妨把握機會，錯過就要等21日的獵戶座流星雨。

根據氣象局官網「本月天文現象預報」顯示，天龍座流星雨發生於每年的10月6日至10日之間，今年的極大期依國際流星組織的資料顯示，預估發生於10月8日晚間8時30分前後，將迎來天龍座流星雨極大期。

官網說，輻射點位於天龍座頭部那四顆排列成四邊形星星的旁邊，10月8日入夜後位於北方仰角約55度處，午夜過後自北北西方沒入地平。天龍座流星特點是移速緩慢，10月8日的夜間觀測時段不受月光影響觀測條件頗佳。

官網說，10月的天龍座流星雨由於在1933年和1946年曾產生過兩次壯觀的流星暴，因而成為著名的周期性流星雨，但在其他的年份流星數量較低。

官網說，最近的爆發是出現在2011年；以及意外出現在2012年（多數是非常微弱的流星，被加拿大流流星雷達系統偵測到）；還有2018年超預期值的持續發生了大概有4小時ZHR（指輻射點位於正天頂時，在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的狀況下，1個觀測者於1個小時中所能見到的流星數量）大約為150的數量。

氣象局天文站主任鄭俊岳說，入夜後即可看見天龍座流星雨，流星軌跡散落在天上，只要天空沒有被雲擋住，抬頭看就可欣賞到。極大期輻射點在天頂，到達仰角最高的時候，一小時預估量有10顆，可能是水平射進來，或是是從高仰角入射進來。

鄭俊岳說，若錯過這次的天龍座流星雨，21日還有獵戶座流星雨極大期，預估每小時可達到20顆。12月14日也有雙子座流星雨極大期，每小時高達150顆。

氣象預報員林定宜說，明晚天氣沒有太差，也不至於會下雨，唯獨迎風面北部、東北部雲比較容易堆積，不易散開，看到機率略低；桃園以南則多雲到晴，基本上幸運的話都可以看到流星雨。