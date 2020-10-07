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搶攻國慶連假觀光商機 兒童新樂園推一日歡樂票
雙十國慶連假到來，為吸引更多觀光人潮，台北捷運於10月9日至10月11日期間推出兒童新樂園限定一日歡樂票300元，10月壽星出示身分證件票券再折50元，國慶生日壽星則可免費兌換一日歡樂票，另外，貓空纜車也有假日市集，讓遊客享受愜意時光。
北捷表示，自今年10月9日起至明年1月3日止，試辦兒童新樂園一日歡樂票，除了園內21項遊樂設施不限次數搭乘，還加碼推出「勇闖侏儸紀」、「戰火金剛」及「歡樂碰碰船」3項新設施，共計24項熱門遊樂設施讓民眾盡情遊玩。
針對10月壽星獨家福利，在10月9日至11日期間，出示身分證件購買一日歡樂票即享250優惠價；國慶當天壽星憑證件免費獲贈一張一日歡樂票。
另外，貓纜市集也於10月9日至11日間上午10時30分至下午5時30分開張，市集規畫文青手作、輕食飲品、生活小物等攤位，推薦遊客可搭乘先搭乘貓纜前往指南宮參拜或安排登山步道行程，下午前往市集逛逛，晚間至貓纜周邊品茶或風味餐廳用餐，順便欣賞自然風光及夜景。
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