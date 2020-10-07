搶攻國慶連假觀光商機 兒童新樂園推一日歡樂票

中發票是許多人的小確幸，不過被店員呼嚨錯失得獎機會，這可會讓人怒火中燒。網友在《爆怨公社》上發文，她解釋日前中了500元發票，到店裡兌獎時忘記帶身分證，店員A告訴她這樣不能領取，並請她在發票上簽名，女子心中疑惑的配合店員A，當她再次到店裡兌獎時，店員B告訴她，沒有發票可以領，她才知道那張500元中獎發票，被店員A盜領走了。

2020-10-07 13:06