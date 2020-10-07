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半夜經常被左手痛醒 男子接受脊髓電刺激療法終能安眠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
患者接受脊髓電刺激療法後終於能一覺到天亮，上午到亞洲大學附屬醫院向為他進行手術的神經外科主任林志隆獻花致謝。圖／亞洲大學附屬醫院
患者接受脊髓電刺激療法後終於能一覺到天亮，上午到亞洲大學附屬醫院向為他進行手術的神經外科主任林志隆獻花致謝。圖／亞洲大學附屬醫院

1名37歲男子罹有脊髓空洞症，4年歷經3次手術僅改善左手無力症狀，卻仍經常痛到無法成眠，導致精神狀況不佳，接受多種治療均不見效。所幸最後透過「脊髓電刺激療法」治療，疼痛指數從10分降至3分，終於讓他能一覺到天亮。

患者說，10多年前發現罹患脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛到無法成眠，嚴重影響日常生活及工作，雖嘗試各種止痛藥都無法止痛，令他苦不堪言。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，針對肢體的疼痛、手術後殘留的疼痛、不明原因發生的疼痛、如火燒般的疼痛，稱之為「難治性慢性疼痛」，常見於脊椎手術後疼痛症候群、外傷導致複雜性局部疼痛症候群、神經根病變、周邊神經病變等，一般會先透過口服止痛藥、肌肉注射止痛劑或病患自控式止痛等方式改善，但若是上述方式改善效果有限，則會評估透脊髓刺激療法治療。

他說，脊髓刺激療法是在患者頸椎或胸椎放入一條細小的電極導線，並連接埋於鎖骨下方的神經刺激器，經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感。患者平時可透過體外遙控器調節電源開關和刺激強度，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，並減少藥物的服用量，降低藥物引起的副作用，也能使睡眠時間增加，提升生活品質。

因電流直接抑制疼痛部位，對身體其他部位不會有不良影響，也不會傷害神經組織，也不必擔心觸電情形，電池的壽命約5到8年左右，會因設定或使用方式不同而有差別。當電池沒電時，需再次做手術更換電池。

另外，因此裝置可能與電磁能產生反應，應避免與防盜裝置接觸，若因出國經過機場的安檢裝置時，務必向相關人員出示證明，以避免神經刺激器受到干擾。

林志隆提醒，脊髓刺激療法在疼痛治療中，屬於較昂貴的治療方式，要花費約90萬元，建議治療前應經過審慎評估，並與醫師充分討論，以達到最佳療效。

1名37歲男子罹有脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛醒。圖／亞洲大學附屬醫院
1名37歲男子罹有脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛醒。圖／亞洲大學附屬醫院

手術 患者 睡眠

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