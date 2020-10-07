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日月潭水情穩定 目前高水位配合中水局調度
相較於國內其他水庫有缺水之虞，台電大觀電廠表示，日月潭是離槽水庫平常來自上游的水源穩定，才能保持目前96.04%的高水位，同時配合下游灌溉及台電發電需求。
副廠長黃陵育表示，日月潭水位747.85公尺，目前達到96.04%，蓄水量1億2283萬公噸；因應中水局水源調配小組統一調度，同時配合水力發電及中區供力，每日都正常放水。
集集攔河堰主任陳振欽指出，目前水位210.92公尺，下游放流量每秒5.15噸，日前抗旱會議中已決定配合二期稻作抽穗，最近正在展開水源調度，但擔心上游再無下雨，明年一期稻作就會面臨緊張。
大觀電廠指出，在中水局善用調度日月潭水源下，平常的發電尾水都會儲存在下池水庫，在夜間抽蓄回灌日月潭，大觀電廠發電尾水會存至銃櫃壩，再用做鉅工電廠的二次發電，一部分留在自來水廠做飲用水，一部分放流至集集攔河堰用做彰雲地區的農業灌溉及工業用水。
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