日月潭水情穩定 目前高水位配合中水局調度

相較於國內其他水庫有缺水之虞，台電大觀電廠表示，日月潭是離槽水庫平常來自上游的水源穩定，才能保持目前96.04%的高水位，同時配合下游灌溉及台電發電需求。

副廠長黃陵育表示，日月潭水位747.85公尺，目前達到96.04%，蓄水量1億2283萬公噸；因應中水局水源調配小組統一調度，同時配合水力發電及中區供力，每日都正常放水。

集集攔河堰主任陳振欽指出，目前水位210.92公尺，下游放流量每秒5.15噸，日前抗旱會議中已決定配合二期稻作抽穗，最近正在展開水源調度，但擔心上游再無下雨，明年一期稻作就會面臨緊張。