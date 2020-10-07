秋風蕭瑟人憂鬱 心理師教你「SMILE」找回笑容

秋天來臨天氣轉涼，夜晚也逐漸拉長，且秋風蕭瑟易讓人倍感憂鬱，衛福部草屯療養院指出，這類「季節性情感疾患」通常耗發在秋冬季，人易受情緒起伏變化之苦，從心理影響生理導致生病，建議民眾用「SMILE」口訣常保愉快維持健康。

草屯療養院指出，季節性情感疾患為情緒障礙的一種，因是心理上的問題，較易誤解成「只是心情不好」，不見得能及時意識到要正視或治療，若心情不好的時間太長，且有失眠或體重變化，恐是「憂鬱症」上身，就該留意並尋求專業醫療。

但在入秋心情不好、季節性情感疾患可能耗發初期，草屯療養院心理科主任黃裕達建議，民眾可以透過「SMILE」口訣促進心理健康，透過充足睡眠、運動習慣、結交朋友、健康飲食等，常保愉快心情，維持健康心理狀況。

黃提到，人難免會遇到不順心的時候，而秋天易憂鬱，心理情緒也較易被放大，想要避免的最好方法就是時時SMILE（微笑），也以「SMILE」口訣提醒自己，首字母「S」代表Sleep，養成良好作息，避免熬夜，讓自己睡得好，減輕疲憊感。

「M」為Mobile是指多嘗試放鬆、按摩、打坐、唱歌等釋放壓力的活動，或藉由規律運動增加血清素濃度，使心情愉悅；「I」是Interact，適時找親朋好友傾吐心聲，透過讓心靈獲得紓壓，聆聽他人良好的建議與幫助。

「L」是Love，也是Laugh以正向的態度與信念，保持微笑關心他人；「E」Eat吃的健康，養成正確的飲食習慣。草療院長藍祚鴻則說，平時多關心自己也留意他人，若有情緒問題可撥打免費安心專線1925（依舊愛我），或求助專業醫療協助。