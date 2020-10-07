鄭明典秀大自然美景「卡門渦旋」 氣象局曝：美麗但對建築物有危害

大自然的鬼斧神工讓人瞠目結舌，不過美麗背後小心有更多危險。氣象局局長鄭明典昨（6）日在臉書發文，他貼出一張卡門渦列的動態圖，並打上「在平穩氣流中通過障礙物流霧的現象」，雲層變化如同畫筆輕微勾勒，有的是曲線有的是圓點雲層，看起來像是一幅藝術品，不過氣象局也指出，這會對建築物有危害。

中央氣象局在臉書發文，當大陸冷空氣南下時，有時候會在東海上空看到卡門渦旋，花瓣狀的特殊雲形著實漂亮。氣象局表示「卡門渦旋，是穩定層流通過障礙物時會出現的紊流，在後方產生兩列非對稱且互相交錯的渦旋」，此次陸地的冷空氣是穩定的流體，障礙物則為韓國濟州島。

這自然形成的雲層美不勝收，不過卡門渦旋會對建築物造成危害，氣象局說明「例如1940年11月7日美國華盛頓州塔科馬海峽吊橋（Tacoma Narrow Bridge）崩塌事件，就是因為卡門渦旋與吊橋形成共振效應，讓建築體產生劇烈晃動而損毀結構。」

卡門渦旋雲系最常見的時期在冬天，只有要「穩定層流」及「障礙物」就有機會見到卡門渦旋，氣象局也提醒，可以留意每天的衛星雲圖，尋找卡門渦旋的蹤跡。網友看了也表示「大自然的沙畫」、「這太美了吧」、「超美～大自然真神奇」。