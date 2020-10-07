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到9月降雨僅過去7成 還有秋颱拯救水情？氣象局這樣說

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
翡翠水庫入夏以來降雨偏少，6日上午8時水位已達148.18公尺，有效蓄水量1億6,210萬噸，蓄水率48.3%，為2003年以來同時期最低水位。圖／翡管局提供
翡翠水庫入夏以來降雨偏少，6日上午8時水位已達148.18公尺，有效蓄水量1億6,210萬噸，蓄水率48.3%，為2003年以來同時期最低水位。圖／翡管局提供

翡翠水庫入夏以來降雨偏少，昨上午8時水位創下2003年以來同時期最低，翡管局預估10月下旬將達下限水位，屆時將評估啟動第一階段限水（夜間減壓供水），加上昌鴻颱風又不會來台灣，外界擔憂今年水情恐不樂觀有缺水可能。對此，交通部氣象局說，今年夏天颱風不來，確實影響很大，今年1月到9月13個平地站平均降雨只有氣候平均七成。

氣象局說，影響降雨的長期因素還是看反聖嬰現象，就目前觀察資料顯示，反聖嬰現象會持續。過去研究發現反聖嬰現象會使台灣環境慢慢轉為偏少雨，尤其到春天雨量會變更少。

氣象局說，除了反聖嬰現象，台灣降雨還是有其他因素影響。本來每年11月到隔年1月，就是台灣雨量最少的時候。冬天比較容易下雨地區在基隆北海岸跟東北部地區，南部本來雨量就不多。

氣象局說，台灣主要靠夏季降水，但今年沒有颱風進來，6月份幾乎沒有什麼降雨，對台灣影響相當大。根據統計，今年1月到9月13個平地站平均降雨只有氣候平均七成，趨勢上會漸漸偏少雨。

至於今年是否還有秋颱可以帶來降雨？氣象局說，太平洋永遠有機會生成颱風，只是生成後會不會來台灣，惟生成機率不會像7到9月那麼高。

氣象局說，秋颱特別難預報，因應氣候有時異常極端，還是有可能有秋颱進入台灣，不過因為附近大環境已經開始東北季風，要像夏天直接登陸機會會愈來愈小。

氣象局說，就算有秋颱形成甚至靠近台灣，但因為有中央山脈，降雨也會在東半部為主，西半部屬背風面降雨少，秋颱不一定會像夏天把西南季風帶上來，雨量不容易集中在缺水的西部，靠近水庫集水區範圍會隨時間愈來愈小，下雨可能都集中在平地，不容易在山區集水區。

不過氣象局說，缺不缺水問題主要與水資源管理有關，天上實際下的雨，跟實際收到水不一定成正比。

氣象局 秋颱 反聖嬰 翡翠水庫

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