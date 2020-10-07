失戀後行屍走肉...生日當天她簽器捐同意書 「我想對社會有幫助」

說起「器官捐贈」，你會想到什麼？醫學院大體老師？孝子捐肝救父？捐眼角膜遺愛人間？屍體不完整？長輩會忌諱？其實放下成見，從愛的角度出發，「器官捐贈」並沒有距離我們那麼遙遠。有位女網友在Dcard感情板發文，她經歷一場失戀風暴，在生日當天簽署了器官捐贈同意書。「妳...該不會打算做什麼傻事吧？」身邊每個人都這樣問她，但她其實只是想做有意義的事，「知道自己的存在對這個社會還是有一點幫助，心情頓時好多了。」

原PO表示，失戀後宛如行屍走肉，除了暴瘦，還開始懷疑人生、失去目標...某天原PO如往常滑著前男友的FB，才驚覺「他已經交新女友了，我卻還在原地等待」。她問自己三個問題，「等待他的時候，我快樂嗎？」、「我有活成我喜歡的模樣了嗎？」、「如果我是對方，我會喜歡現在的自己嗎？」，答案卻是否定的。

原PO開始思考，想做點「能為這個社會帶來一點貢獻的事情」，她想起了病逝的劉真，查資料發現台灣器捐數字很漂亮，但多數都是眼角膜捐贈，其他器官還是很匱乏。「有很多在等待的人，但他們卻來不及等到。」原PO決定送自己一個禮物，在生日當天簽署器捐同意書，荒廢已久的生活，也從那天開始有了變化，對於運動她會更堅持，也會更鼓勵自己好好吃飯，因為「我要照顧好自己的身體，這樣我的器官才會健健康康的。」

PO文一出，不少人分享經驗。「生日簽的，我爸隔天說他也要簽，我連大體捐贈都簽了」、「從小身體就不好，覺得自己在拖累身旁的人...國中知道器官捐贈，想著長大之後要完成，前陣子剛滿27，在手術前跟生日前完成任務」、「成年後就簽了，但有次跟家人無意提起，長輩反應挺大的，他們有種死無全屍的概念吧」、「前幾年我爸猛爆性肝炎進醫院，後來換肝給他，術後我要簽器捐卡，家人沒有反對，因為我們知道等待的那種煎熬」、「全家就都簽囉，父母都很開明，以後全家都樹葬就好」、「以前有想過，但只是想而已...妳好棒！」、「我也想簽，但我家裡那關過不去」。