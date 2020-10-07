林佳龍：氣象產業納交通科技會報 將發表白皮書

因應近期不斷成長氣候服務需求及國際發展趨勢，中央氣象局舉辦首屆台灣氣象產業論壇暨第三屆服務工作坊，就氣象產業化發展重要議題進行交流。交通部長林佳龍致宣布，將氣象產業納入交通科技會報裡的正式項目，希望將來可以發表台灣氣象事業發展白皮書。

林佳龍致詞時說，交通部業務涉及到運輸，氣象是很重要的部門，支持交通部運轉也支持政府，現在促成氣象局跟各部會合作，像是農委會，農業災害跟氣候有關，事先預知可能趨勢及早做因應。

林佳龍說，今天辦了論壇就就正式成立台灣氣象服務聯盟，貫徹人本交通，與民同行，連結共好。過去政府對氣象產業投資有限，今年爭取到行政院預算，能夠更大規模列入年度預算。根據2018年估計，氣象產業在美國有高達新台幣2100億產值，日本也有200億、韓國80億、中國680億。在台灣目前產值還相當有限，目前一年2、3億，代表進步空間還很大，希望可以初步到30億，達到十倍增長。

林佳龍說，交通部在去年成立交通科技產業會報，也發表交通政策產業科技白皮書，有十大交通科技展業，借助政府跟產業關係，提供更好服務。未來會把氣象產業納入交通科技會報裡的正式項目，成立工作小組，結合產學研，成為大聯盟，組織國家隊。希望可以發表台灣氣象事業發展白皮書，成立各種工作小組，創造好的生態系，盤點政府跟民間正在做的跟氣象相關業務，服務跟創新能夠互補而不是競爭。

林佳龍也說，氣象資料的取得需要政府大力支持，如何可以即時取得、有穩定性，大家要盡一份力量創造很好產業環境，會在平台中逐步促成。