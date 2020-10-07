肝膿瘍治不好 小心肝內管癌作怪

65歲許姓男子有糖尿病、BC型肝炎帶原與肝內管結石病史，因有6公分大的肝膿瘍，2個月前開始在醫院接受靜脈注射、口服抗生素及引流管引流治療，但拔除引流管後出現發燒、寒顫情形，被緊急送到苗栗市大千綜合醫院急診，經核磁共振與超音波掃描後，發現他除了原本的右下葉肝膿瘍之外，左葉也發現一個2.4公分的腫瘤，切片化驗後確診為肝內管癌，接受手術切除。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，病患本身有肝內管結石的病史，加上積極治療後仍無法痊癒的肝膿瘍，由此研判會有肝內管癌以及腸胃道癌症轉移的可能性。肝內管癌的危險因子包含食用未煮熟的淡水魚感染中華肝吸蟲、肝內管結石、長期暴露於環境毒素中（如聚氯乙烯和戴奧辛）、BC型肝炎帶原、肝硬化、糖尿病、肥胖、抽菸酗酒、慢性膽管炎等。

民眾若像許姓男子一樣的狀況，有治療4周以上仍然無法痊癒的肝膿瘍，建議抽血檢驗腫瘤指數、接受大腸鏡檢查、安排進階的影像掃描，並視情況進行肝切片病理化驗，才能研判有無潛藏其他病因。