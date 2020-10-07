3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

一位暱稱為IB-45的外國網友，在Reddit網站上PO出一張央行發行的塑膠鈔票，並將它完美地與鈔票上的央行實景照片對得整整齊齊，讓台灣網友驚嘆：怎麼從來不知我們有發行過50元的鈔票，還是從來都沒看過的塑膠鈔票！

民國88年，我國為了紀念新台幣發行50週年，特別發行僅印製3千萬張的五十週年紀念性塑膠鈔券，以資紀念。圖擷自 CHINA POST

該名PO出50元塑膠鈔票的外國網友表示，這張鈔票是台灣迄今唯一以塑膠製成的實體鈔票，感嘆「時代的眼淚絕版了」，為了證明鈔票的歷史，該名網友並將鈔票與央行照片對齊，令台灣網友驚嘆道，從來都不知道台灣有發行過50元的塑膠鈔票。

根據央行資料顯示，民國88年，我國為了紀念新台幣發行50週年，特別發行僅印製3千萬張的五十週年紀念性塑膠鈔券，以資紀念。該款限量鈔票正面為中央銀行大樓及象徵中華文化的傳統圖飾 。背面則秀著代表新臺幣發行歷史的最早版式壹圓券與華三版壹佰圓券，如今看來更加彌足珍貴，鈔票並印有包括我國橋樑、高速公路、 鐵路、電子及通訊網路圖。

據了解，這名外國網友之前還分享過我國百元、兩百元及千元大鈔的風景對應照片，為此受到CHINA POST專訪，這張50元的塑膠鈔票是他的第四張作品。

網友分享的百元鈔的風景對應照片。圖擷自 CHINA POST

網友分享的千元鈔的風景對應照片。圖擷自 CHINA POST