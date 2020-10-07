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東北風影響到下周三 昌鴻颱風最快今轉中颱將影響日本

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
昌鴻颱風目前位於台灣東方1500公里左右的海面上，正逐漸朝西北西往琉球東方海面移動。圖／取自氣象局網站
昌鴻颱風目前位於台灣東方1500公里左右的海面上，正逐漸朝西北西往琉球東方海面移動。圖／取自氣象局網站

今天台灣還是持續受東北風影響，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，在迎風面和背風側的天氣相當不同，迎風面的桃園以北及東北部，都是陰沉偶雨偏涼，中午高溫約只有24到25度左右，容易下雨的地方在大台北地區的北側、東側、山區及宜蘭、北花蓮山區等地，大台北地區的西側則相對較不容易下雨，但是偶而也會飄點毛毛雨。

他說，背風側的新竹以南都可以見到陽光，而且相當溫暖，尤其台中以南的中午高溫可以來到31到33度，清晨低溫則約23度，高雄及屏東較高仍有25到26度。

中南部今天要特別留意的是空氣品質，沿海地區風速較大，若有裸露的河床，容易有揚塵現象，可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

另外也要留意沿海地區的風浪，前往海邊活動，要注意安全。在迎面面尾巴的南花蓮及台東則界於中間，天氣相對較舒適，雲量雖然偏多，但是仍偶而可以見到陽光，清晨低溫約23度，中午高溫約26到28度。

他說，預計東北風對台灣的影響，還會持續好一陣子，至少會到下周三左右，亦即台灣目前這樣的天氣，也還會再持續一周，不過期間還是會有些微變化，尤其是迎風面的北部和東北部，預計下周一起水氣會稍微增加，各地降雨機率也會增加。

至於昌鴻颱風，他說，目前位於台灣東方1500公里左右的海面上，正逐漸朝西北西往琉球東方海面移動，周四到周五會逐漸北轉朝九州南方海面移動，並有滯留的跡象，周六會在九州南側附近轉往東北方向，沿著四國及本州南側的海面移動，下周一逐漸遠離日本。

強度方面，他說，預計昌鴻颱風在今天就會增強成為中度颱颱風，在明後兩天達到最強，但是不至於發展成為強烈颱風。周六接近日本九州陸地後逐漸減弱。

颱風 高溫

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