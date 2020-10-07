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新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界
新竹人快抬頭看天空！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，應該是在新竹附近，可以看到整齊的層雲邊界。
氣象局說，今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區及澎湖、金門、馬祖早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨；明天東半部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。
東北風影響，台南以北、東半部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動注意安全。
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