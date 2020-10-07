國慶連假新竹以南好天氣 吳德榮：這些地區局部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北部分平地早晚偶有飄零星小雨的機率，花東有局部短暫雨；背風面新竹以南為多雲時晴、午後南部山區有小範圍短暫陣雨的機率。

北台灣天氣較涼，中南部白天微熟、日夜溫差大。今天北部20至27度、中部21至33度、南部22至34度、東部20至31度。

中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，第14號颱風昌鴻逐漸增強，朝琉球海面接近，將在日本九州南方海面大迴轉，70%不確定性範圍已較縮小。

他說，最新歐洲中期預報中心系集模式50次模擬顯示，其雖分歧但皆能順利通過其西北方的鞍形場，再受西風導引轉向東北遠離；已無未通過鞍形場而受東風導引持續向西的模擬路徑。而昌鴻颱風在遙遠的地方迴轉，對國慶連假的天氣，已無影響。

他說，9至11日國慶連假東北風水氣略減，迎風面低雲變薄，北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；新竹以南天氣穩定，為晴時多雲，午後南部山區有小範圍短暫陣雨的機率。氣溫逐日漸升，各地白天舒適至微熟、早晚涼。