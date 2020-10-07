快訊

川普叫停紓困案談判…美股由升轉跌 道瓊下挫375點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假新竹以南好天氣 吳德榮：這些地區局部短暫雨

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
9至11日國慶連假東北風水氣略減，新竹以南天氣穩定。記者楊德宜／攝影
9至11日國慶連假東北風水氣略減，新竹以南天氣穩定。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北部分平地早晚偶有飄零星小雨的機率，花東有局部短暫雨；背風面新竹以南為多雲時晴、午後南部山區有小範圍短暫陣雨的機率。

北台灣天氣較涼，中南部白天微熟、日夜溫差大。今天北部20至27度、中部21至33度、南部22至34度、東部20至31度。

中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，第14號颱風昌鴻逐漸增強，朝琉球海面接近，將在日本九州南方海面大迴轉，70%不確定性範圍已較縮小。

他說，最新歐洲中期預報中心系集模式50次模擬顯示，其雖分歧但皆能順利通過其西北方的鞍形場，再受西風導引轉向東北遠離；已無未通過鞍形場而受東風導引持續向西的模擬路徑。而昌鴻颱風在遙遠的地方迴轉，對國慶連假的天氣，已無影響。

他說，9至11日國慶連假東北風水氣略減，迎風面低雲變薄，北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；新竹以南天氣穩定，為晴時多雲，午後南部山區有小範圍短暫陣雨的機率。氣溫逐日漸升，各地白天舒適至微熟、早晚涼。

下周一、周二東北風水氣增加，桃園以北及東半部降雨機率提高，新竹以南仍為多雲時晴、穩定的天氣。

9至11日國慶連假東北風水氣略減，新竹以南天氣穩定。記者楊德宜／攝影
9至11日國慶連假東北風水氣略減，新竹以南天氣穩定。記者楊德宜／攝影

新竹 國慶

延伸閱讀

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

北台變天轉涼 吳德榮：今可能形成第14號颱風「昌鴻」

後天起北部變天！ 吳德榮：下周有利熱擾動發展

今明多雨轉涼 吳德榮：中秋連假好天氣

相關新聞

新冠肺炎 嚇出中壯年搶打流感疫苗

公費流感疫苗前天開打，首日接種數逼近四十萬劑是去年同期的一倍，連過去接種吊車尾的五十至六十四歲族群，接種名次直接竄升第二...

國慶連假新竹以南好天氣 吳德榮：這些地區局部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，北海岸...

民眾福音 C肝擴大篩檢到79歲

雲嘉南等縣市C型肝炎罹患率偏高，有偏遠鄉鎮被指為「C肝村」，還有一家四口都罹患C肝，國民健康署今年9月將B、C肝免費篩檢...

健康你我他／積極就醫或輕信偏方 罹患乳癌結果大不同

乳癌發生率為國內女性好發癌症的第一位，罹患乳癌了，怎麼辦？勇敢面對或輕信偏方，結果是大不同。

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

76歲的陳伯伯雖有遺傳性三高，但謹遵醫囑，規律用藥、三餐定時，日行五千步，唯一的壞習慣就是長期睡前愛吃一塊蛋糕，以便紓壓...

安寧緩和照護 並非安樂死

在安寧病房服務，每次有新入院的患者或家屬，我都會詢問：「你對安寧病房的想像是什麼，或對這邊的照護有什麼期待?」多數認為安...

健康主題館／吃蟹正是時候 怎麼吃才安心

天氣變涼，時序進入深秋，又到了大啖秋蟹的季節，許多餐廳紛紛趁鮮推出肥美的螃蟹料理。但是醫師提醒，螃蟹性味屬寒，腸胃虛寒者不宜多吃，最好搭配薑、蒜等「溫性食材」一起烹煮；螃蟹也容易引發過敏反應，若有過敏體質的人建議忌口。

李永得：1個多月前得知國美館爭議 已請政風調查

文化部長李永得今天表示，1個多月前得知國立台灣美術館爭議，雖無法認定是否有法律問題，但社會既然有質疑，就請政風機關中立調...

遠傳「加山計劃」雪霸八登山步道 增設68面可通訊告示

後疫情時代國旅大爆發，登山旅遊成為熱門選擇。遠傳自2015年起啟動的「加山計劃」，本次攜手雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處...

受東北季風影響風浪加劇 蘭嶼客輪明天全部停駛

因受東北季風影響，台灣東南方海域風浪加劇，交通部航港局東部航務中心告，明天（7日）台東往返蘭嶼、屏東後壁湖往返蘭嶼兩條航...

秋天吃蟹正得時 這樣吃美味又安心

天氣變涼，時序進入中秋，又到了秋蟹的季節，尤其台灣萬里蟹產季也起跑，許多餐廳紛紛趁鮮推出肥美的螃蟹料理。但是醫師提醒，螃...

小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

許多民眾都很喜歡對發票，就算只是中個200元，也相當開心，不過如果好不容易發票中獎，卻領不到錢該怎麼辦？日前就有網友分享，自己在超市被告知中了500元的發票，當下沒帶身分證所以未領錢，結果下次再去超市時，卻被店員私自盜領的荒唐經驗。

熱門新聞

好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

「培根雞蛋堡＋冰紅茶」2套100元！摩斯限時優惠

木虌果茄紅素是番茄70倍 農糧署東分署：天堂果實要吃

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。