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遠傳「加山計劃」雪霸八登山步道 增設68面可通訊告示

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
遠傳「加山計劃」守護山友安全，在雪霸國家公園增設68面可通訊告示牌，打造優質安心登山環境。圖／遠傳提供
遠傳「加山計劃」守護山友安全，在雪霸國家公園增設68面可通訊告示牌，打造優質安心登山環境。圖／遠傳提供

後疫情時代國旅大爆發，登山旅遊成為熱門選擇。遠傳自2015年起啟動的「加山計劃」，本次攜手雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處），自去年起針對雪霸園區八大主要登山步道、周邊森林步道進行訊號量測優化，搭配步道里程碑，設立共計68面可通訊告示牌，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊。

國旅爆發後，湧入山區民眾倍增，卻也因山地氣候多變、對於地形不熟悉、登山裝備或經驗不足，導致登山救援事件頻傳，而基礎通訊正是山區事故救援的重要關鍵。遠傳表示，去年起與雪管處合作，針對園區八大登山步道、周邊遊憩區森林步道進行訊號全面量測優化，範圍包含觀霧遊憩區的林間步道、武陵四秀等熱門登山路線，以及荒野型路線等。

除了全面優化並測試訊號，並沿途設立68面標誌明顯、符合山區耐候性佳的可通訊告示牌，讓山友可以使用手機回報明確的位置資訊，以利搜救人員快速定位、判斷搜救所需的人力與裝備，大幅提高救援品質。雪霸國家公園官網也同步公告山區通訊資訊。

遠傳自2015年起與各地林管處、國家公園管理處合作，動員上千人次的工程人員，5年間遠傳和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪霸國家公園管理處陸續合作，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立近500面可通訊告示牌。

國家公園 登山步道 遠傳

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