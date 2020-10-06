秋天吃蟹正得時 這樣吃美味又安心

天氣變涼，時序進入中秋，又到了秋蟹的季節，尤其台灣萬里蟹產季也起跑，許多餐廳紛紛趁鮮推出肥美的螃蟹料理。但是醫師提醒，螃蟹性味屬鹹寒，腸胃虛寒者不宜多吃，最好搭配薑、蒜等「溫性食材」一起烹煮；另外，螃蟹也容易引發過敏反應，若如果知道自己容易發生過敏反應，建議忌口。

中醫師陳潮宗表示，帶殼海鮮如牡蠣、螃蟹等可促進雄性荷爾蒙，都有壯陽的效果，但最好挑選新鮮的活蟹，否則水產容易變質，容易發生食物中毒。

而從中醫觀點，不論河蟹或是海蟹，都性味屬寒，因此若用蒸煮的，可搭配薑片一起烹調，蒜、醋作為調料，並用紫蘇擺盤一起食用；若用炒的，則可與洋蔥一起拌炒，中和寒性。陳潮宗也提醒，螃蟹含高膽固醇和高普林，高血脂的民眾最好忌口。

台北郵政醫院營養師黃淑惠則表示，若是避免食用蟹黃、蟹膏，螃蟹事實上屬於低脂肪的奶蛋豆魚肉類。

她表示通常一隻三點蟹的大小約是兩份肉類的量（一份肉類約三根手指的份量），是優質的蛋白質之一，尤其蟹肉質地柔軟、容易消化，老人家牙口不好，以蟹肉煮粥、蒸蛋都是補充蛋白質不錯的選擇。

由於蟹胃、蟹腸、蟹心、蟹腮，較多泥沙等污穢的部分容易寄生細菌，因此但黃淑惠提醒，螃蟹外殼洗淨後，最好摘除內臟才烹煮食用，而有些饕客喜歡吃未煮熟的醉蟹、嗆蟹，考量衛生疑慮，還是盡量避免。

至於傳統農民曆常常會在「食物相剋」的欄位提到，螃蟹不可與柿子同食，否則會導致中毒。黃淑惠則澄清因柿子富含「鞣酸」，也就是「單寧」，當與蛋白質結合就容易凝結成塊，不容易消化，造成「巴豆肚肚」。因此柿子並非和螃蟹才會作用，事實上和豬肉、牛肉等肉類一起食用，也會造成腸胃不適。

除了腸胃不適，許多民眾吃螃蟹也會引發過敏。北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，由於蝦蟹的蛋白質和人體蛋白質結構很不一樣，因此容易被視為「外來物」而引發免疫反應，但對蝦過敏的人不一定對蟹過敏，必須透過過敏原檢測才能確認。

蔡長祐說，過敏反應主要是是免疫球蛋白IgE所引起，當IgE碰到外來抗原後會誘發肥胖細胞釋放組織胺和嗜酸性白血球增加，進而造成打噴嚏、流鼻水、腹瀉等症狀，若嚴重者則可能造成呼吸道水腫、呼吸困難，有致命危險。

但有些民眾反應過去吃螃蟹從沒發生過敏，不解為何現在吃了卻過敏。蔡長祐說，通常第一次碰到過敏原並不會誘發過敏反應，第二次再接觸同樣的過敏原時，才會喚醒免疫反應，將之放大引發過敏症狀，且越接觸越嚴重。因此若是知道自己對螃蟹過敏，最好避免再繼續食用。

這樣吃蟹更安心