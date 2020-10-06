防疫有成 農委會家衛所加入全球非洲豬瘟研究聯盟

農委會主委陳吉仲今天在臉書宣布，農委會家畜衛生試驗所繼去年加入全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）合作名單，最近又正式成為全球非洲豬瘟研究聯盟（GARA）合作夥伴，代表台灣在非洲豬瘟防疫與研究上的成果達到世界水準，獲得國際夥伴青睞。

陳吉仲表示，全球非洲豬瘟研究聯盟連結世界頂尖的豬病研究實驗室，往後台灣將可與世界各地一流的獸醫專家分享彼此的研究能量，不僅有利我國阻絕非洲豬瘟於境外，更能為全球疫情的防治貢獻心力。

陳吉仲說，現在是史上最重視畜牧業的政府，不但在亞洲鄰國相繼淪陷的情況下，將非洲豬瘟完全阻絕於境外，今年更成功獲得世界動物衛生組織（OIE）的認可，睽違24年重新成為口蹄疫非疫區，豬肉產品也已成功外銷港澳，並準備進軍新加坡和其他更多國家。

陳吉仲說，這次加入全球非洲豬瘟研究聯盟，說明台灣豬病診斷技術及防疫成果，早已躋身世界一流的行列，有能力在國際舞台上做好產業的後盾，也代表台灣有實力持續參與國際組織，抬頭挺胸成為國際社會的一員。