江啟臣出席同濟會 感謝疫情期間捐贈
國民黨主席江啟臣今晚前往桃園，出席國際同濟會台灣總會晚宴，致詞時表示，同濟大家庭不僅是在台灣，也是一個世界性的公益社團，特別關心小朋友、弱勢、社會，自己在選區也常常參加同濟會的活動，尤其是有關小朋友的活動，包括寫生比賽、頒發獎學金，看到現場人員提供所有需要的幫忙。
2020年是充滿挑戰的一年，尤其是防疫工作，遇到新冠肺炎很多活動都延期，但同濟會的運轉沒有停止，在防疫工作上捐口罩、現金，捐國內甚至國際，在會務發展上也看到台灣的總會現在是最大的，人數來到1萬7千多人，雖然有疫情，但分會持續增加、人數也增加。
他說，同濟大家庭運轉持續不間斷，代表榮耀同濟精神，傳承優質的傳統與理念，也特別感謝大家過去對社會付出，也要祝福新任廖總會長在他帶領之下，讓同濟大家庭會務蒸蒸日上，也帶領大家為社會做更多付出及努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言