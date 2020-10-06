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江啟臣出席同濟會　感謝疫情期間捐贈

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
國民黨主席江啟臣今天晚上前往桃園，出席國際同濟會台灣總會晚宴。記者高宇震／攝影
國民黨主席江啟臣今天晚上前往桃園，出席國際同濟會台灣總會晚宴。記者高宇震／攝影

國民黨主席江啟臣今晚前往桃園，出席國際同濟會台灣總會晚宴，致詞時表示，同濟大家庭不僅是在台灣，也是一個世界性的公益社團，特別關心小朋友、弱勢、社會，自己在選區也常常參加同濟會的活動，尤其是有關小朋友的活動，包括寫生比賽、頒發獎學金，看到現場人員提供所有需要的幫忙。

2020年是充滿挑戰的一年，尤其是防疫工作，遇到新冠肺炎很多活動都延期，但同濟會的運轉沒有停止，在防疫工作上捐口罩、現金，捐國內甚至國際，在會務發展上也看到台灣的總會現在是最大的，人數來到1萬7千多人，雖然有疫情，但分會持續增加、人數也增加。

他說，同濟大家庭運轉持續不間斷，代表榮耀同濟精神，傳承優質的傳統與理念，也特別感謝大家過去對社會付出，也要祝福新任廖總會長在他帶領之下，讓同濟大家庭會務蒸蒸日上，也帶領大家為社會做更多付出及努力。

新冠肺炎 江啟臣

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