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小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友建議可申請電子發票載具，並且登記銀行存款帳號，這樣中獎獎金全部會自動入戶。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
網友建議可申請電子發票載具，並且登記銀行存款帳號，這樣中獎獎金全部會自動入戶。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

許多民眾都很喜歡對發票，就算只是中個200元，也相當開心，不過如果好不容易發票中獎，卻領不到錢該怎麼辦？日前就有網友分享，自己在超市被告知中了500元的發票，當下沒帶身分證所以未領錢，結果下次再去超市時，卻被店員私自盜領的荒唐經驗。

原PO在「爆怨公社發文表示，9月去某超市購物，櫃檯店員結帳時好心告知有500元的中獎發票可以領取，但當下沒有攜帶身分證，就問店員能不能使用駕照兌換中獎發票，結果店員表示不行，且把發票印出來要原PO簽名，原PO感到奇怪並詢問「發票不是要領完獎金才需要簽名嗎？」，店員卻堅稱「我們的規定是發票退回來要簽名」並把發票收走。

過了一個月，原PO才想到還有尚未領獎的發票，沒想到到了同一間超市想領獎，另外一位店員卻告知原PO「沒有中獎發票可以領」，原PO就解釋先前的狀況，該店員回應「我們中獎發票印出來是不能回收的，不會請客人簽名再收回」，此時原PO才察覺有異，可能發票是被先前的店員私自盜領，並與經理聯絡。

最後，疑似盜領的員工致電原PO並表示「不記得是不是自己忘記還發票」，所以願意退還500元現金，雖然原PO有拿回500元中獎金額，但這樣的經驗已經讓原PO不信任且感受非常不好，也提醒其他網友「中獎發票沒有領，不是簽名回收，而是把發票拿回來，改天要換再簽名哦！」

貼文一出，引起網友熱烈討論，紛紛回應「真的不能亂簽名」、「用載具就沒這問題！」、「好扯哦」、「以後還是申請載具，並且註冊存款帳號，這樣中獎全部自動入戶」、「正常流程不能領獎就是把電子發票給客人，而不是回收」；另外，網友也分享多個超市賣場、網購會員已經可以（電子發票）歸戶到財政部APP，所以若想避免遇到類似經驗，可以使用載具或APP即可。

爆怨公社 發票

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