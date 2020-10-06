防台灣黑熊誤入陷阱 林務局加強推廣電網、精準式獵捕

近日又發生台灣黑熊誤入果園遭「山豬吊」傷害，外界擔心獵具長期使用不當，威脅野生動物生存權。農委會林務局今天邀集六縣市、專家舉辦座談會，未來將加強推廣電牧器圍網，也會持續改善、提升精準式獵捕陷阱。

標記編號「711」的公台灣黑熊日前落入農民防山豬的陷阱受傷，引發立法禁用套索爭議，為防範套索誤捕瀕危野生動物，林務局今天召開「防範套索誤捕瀕危野生動物座談會」，邀請專家學者、相關機關，有黑熊出沒的台中、新竹、屏東、嘉義、花蓮及台東等6縣市政府，以及獵人、農民共同討論，盼收集意見、凝聚共識，避免誤捕台灣黑熊等瀕危的保育類野生動物。

林務局長林華慶表示，原住民傳統狩獵有時會獵捕到非標的物種，去年就邀集學者專家、農民、原住民獵人等利害關係團體討論，當時達成共識，希望朝向更精準獵捕的方向。這段過程中，林務局也針對過去慣用的陷阱做改良，今年也發給部分縣市部落使用。

林華慶說，上周有黑熊誤入台中果園，受到陷阱捕捉跟傷害，為協助農民防範野生動物對果園或其他農作物侵害，林務局過去就推廣電牧器圍網，政府提供三分之二補助，農民只要負擔三分之一，電牧器圍網對獼猴、山豬入侵有相當好的效果，希望可以強化電牧器圍網，未來會再加強推廣。

至於原住民狩獵部分，林華慶指出，有些原住民有很好的精準獵捕方法，希望原住民傳承這樣的精神，或採用林務局研發、具有同樣規範的精準式獵具。

林務局解釋，所謂精準式陷阱，是只讓足底面積較小的偶蹄類（如山豬）落入陷阱，但腳掌大的非目標動物（如黑熊）則不會誤捕。若受限地形，無法設置電圍籬時，農民應改用精準式陷阱，僅對山豬等特定物種進行捕捉。