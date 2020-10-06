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聯新國際醫院病友感謝醫師仁心仁術 捐百萬幫助更多人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
何京澤醫師表示100萬元將專款專用，也代表更多責任和使命。圖／聯新國際醫院提供
何京澤醫師表示100萬元將專款專用，也代表更多責任和使命。圖／聯新國際醫院提供

劉小姐感謝聯新國際醫院骨科醫師何京澤對家人的治療與照護，今天捐助醫院100萬元希望能讓何醫師幫助更多病友。

聯新國際醫院為劉小姐辦溫馨捐款活動，劉小姐回想2014年母親髖關節摔斷送到聯新國際醫院，當時在急診值班的何京澤醫師為母親開刀，「原本痛苦哀嚎的母親，推出手術室時已笑歡逐開，燦爛的笑容至今難忘」，也從此對何醫師留下深刻印象與信任。

劉小姐女兒在2016年元旦與同學騎車跨年夜遊，不慎發生重大車禍，當時腦海浮現何醫師妙手回春的畫面，因此要求救護車從新竹送女兒到桃園聯新國際醫院，請何京澤再度出手相救。

劉小姐說，女兒右腿嚴重開放性粉碎骨折，甚至骨頭掉落缺損，治療後可能長短腳，走路不平穩，正值花樣年華她，車禍受傷可能不只影響一條腿，而是一輩子的幸福。幸好何醫師精湛的醫術，以及正向鼓勵的力量，成為母女堅持努力的動力。

歷時4年9個月的治療與復健，女兒的腳已完全恢復，沒有任何後遺症，天氣轉變也不會痠痛，還可以拉筋劈腿和拗腳，走路健步如飛甚至能小跑步。劉小姐說，現在女兒走路都比她快，望著女兒完全康復的身影，都想到何醫師恩同再造，讓她們全家擁有完整的幸福。

劉小姐的百萬捐款指定給何京澤醫師的病人專用，希望「藉由何醫師的手，來幫助更多人，更多家庭」，讓更多人接受到何京澤醫師的仁心仁術。

何京澤醫師表示，劉小姐對家人的深切關愛令他相當感動，特別是對女兒無微不至的照顧與全心全意的付出，是慈母也是最佳照護員。何京澤說，接下100萬元專款專用的捐助，代表更多責任和使命，將一本初衷全力醫治好每位病人。

黃忠智院長贈劉小姐感謝狀，並認為知恩圖報難能可貴，捐助百萬元幫助其他病人的善心更是無價，院方將妥善運用捐款，全力幫助病人。

黃忠智院長（左ㄉ）贈劉小姐感謝狀，表示知恩圖報的仁心難能可貴。圖／聯新國際醫院提供
黃忠智院長（左ㄉ）贈劉小姐感謝狀，表示知恩圖報的仁心難能可貴。圖／聯新國際醫院提供

醫師 捐款

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