避免行動力不良 中老年應多吃蛋白質肌力訓練

年長者可能骨質疏鬆，醫師陳榮邦今天提醒，行動力不良常合併骨骼、關節、體力等問題，錯誤的飲食、運動習慣又會造成行動力不良，建議多攝取蛋白質，且要做肌力訓練。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳榮邦在記者會表示，在台灣骨質密度過低、環節（關節）不適、肌肉量過少的人數可能數以百萬，未來3種問題所帶來潛在行動力不良盛行率可能不低。

陳榮邦說，行動力不良通常合併骨骼、環節、體力等問題，若中壯年族不開始重視骨骼保養、肌肉訓練，未來老年後失去生活自理的機率將會提升，成為高齡社會的隱憂。

骨骼、環節、體力具有互動關係，三者會相互影響。陳榮邦說，研究發現，肌肉質量可以預測骨質密度，尤其在停經後婦女身上更為顯著。人體會隨著年齡增加而造成機能下降，但行動能力會因「長期使用治標不治本的緩解方法」「不正確的飲食觀念」和「沒有依照年齡調整運動習慣」3種常見行為，導致鈣質和蛋白質攝取不足，流失肌肉。

陳榮邦表示，很多中年人身體痠痛、疲勞、無力，但認為是工作太累或身體正常老化，用貼布、護腰、護膝產品解決。但光用貼布、外在保護產品無法阻止肌肉的流失，若身體長期有痠痛、無力的狀態，排除其他疾病後，就要考慮是否為肌肉量、骨骼支撐或環節機能降低的問題。

許多人到中年會開始追求吃得健康，而減少肉類、奶類的攝取。但陳榮邦說，有些觀念恐導致鈣質和蛋白質攝取嚴重不足。隨基礎代謝率減緩，中老年人的確應該減少熱量的攝取，但蛋白質的攝取量應要增加。

此外，陳榮邦表示，有些中老年人因怕受傷但又不能不運動，可能選擇每天散步、遛狗，週末偶爾騎腳踏車、爬山，就覺得有訓練行動力。有氧運動對提升心肺功能、增加基礎代謝率較有效，但對提升肌肉量幫助不大，建議熟齡族應該要搭配肌力訓練，增加肌肉質量和骨頭的承受力。

陽明大學附設醫院家庭醫學部主任黃駿豐表示，避免陷入行動力危機，最好從提升蛋白質攝取和有氧運動搭配肌力訓練做起，只要去公園運用既有器材進行重量訓練、每天喝牛奶補充身體所需蛋白質。