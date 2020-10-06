快訊

直播／「地球上最浪漫的演唱會」 眾星齊聚為黃鴻升追思

台美有邦交時曾8次共同兵推 當年是如何反擊共軍攻台劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睡前來份甜點好愜意 當心放鬆不成反傷「心」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
長久睡前吃甜食，當心造成心血管阻塞或形成血管血栓。記者楊雅棠／攝影
長久睡前吃甜食，當心造成心血管阻塞或形成血管血栓。記者楊雅棠／攝影

疲累一整天，睡前來份甜食、宵夜放鬆心情，小心放鬆不成，反而傷「心」。76歲的陳伯伯雖有遺傳性三高問題，但一直規律用藥，三餐也定時、清淡，還有日行五千步的散步習慣。但是唯一戒不掉的就是喜歡每天睡前來一塊蛋糕，吃完馬上入睡，最後感到胸悶、喘不過氣，確診為急性心肌梗塞發作。國泰醫院心血管中心陳玠宇表示，睡前兩小時前盡量避免甜食，以免造成心血管阻塞或形成血管血栓。

陳玠宇說，夜間因新陳代謝減弱，尤其睡前吃甜食、高油食物，油糖代謝不掉，長期食用會造成血液黏稠度增加，使夜間血壓保持在較高的狀態，或導致動脈粥狀硬化，進而產生心血管阻塞及血管血栓形成，急性會造成心肌梗塞發作，慢性則引起缺血性心臟病

目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，仍以心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療為主。但根據文獻統計，仍約有一成患者接受藥物和手術治療後症狀仍未改善，仍感到胸悶、喘不過氣，稱為「頑固性心絞痛」。或有些病患因年紀太大或是已裝多根支架，不適合開刀，成為治療上的棘手難題。

陳玠宇說，心臟震波治療提供病人另一種選擇。高能量震波治療常用於結石破壞，低能量則可用於組織再生，如骨頭軟組織的震波治療。心臟震波治療則可在不傷及心臟組織下進行血管再生，刺激心臟釋放血管舒張因子及生長因子，改善心臟缺血問題，同時將休眠狀況的心臟細胞喚醒，適用於缺血性心臟病及心衰竭病人身上，可作為藥物和手術外的輔助治療。

心臟震波共需三個療程，每個療程有三次治療，總共9次，每個療程間隔約一個月。但目前該療程健保不給付，病人需自費約新台幣20幾萬元。

陳玠宇說，不少台灣民眾愛在睡前吃甜食，甚至鹽酥雞、雞排等，但要遠離三高和心血管疾病風險，最好避免在睡前兩小時吃高糖分、高油脂的食物，如果真覺得有點餓，可以牛奶、豆漿替代，不僅油脂、糖分較低，也較容易有飽足感。

目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，仍以心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療為主。記者楊雅棠／攝影
目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，仍以心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療為主。記者楊雅棠／攝影

手術 心臟病 心肌梗塞

延伸閱讀

主動脈剝離、主動脈破裂、主動脈瘤不一樣！ 完整解析三者區別

圍著國旗蛋糕唱出國家的希望 多那支與家扶為國家慶生

心血管疾病問題多 醫師教日常保養血管這樣做

心臟痛到在床上扭曲 李妍憬健康亮紅燈

相關新聞

綠底金豬「台灣豬標章」明年上路 標示不實最高罰400萬

萊克多巴胺美豬明年開放進口，為鼓勵餐廳、店家業者使用國產豬肉，中央畜產會推動「台灣豬識別標章」，徵選結果今出爐，由綠底帶...

國慶連假估115百萬車公里 高公局建議這樣開「最聰明」

中秋連假國道前兩日車潮不如預期，後兩日卻明顯壅塞，本周末緊接著面臨國慶雙十連假壓力，高公局表示，北上車潮最大點將出現在連...

台灣人百分百贊同預立醫囑 卻僅三成人採取行動

2020年新冠肺炎肆虐全球之外，國內外也有許多年輕名人猝逝，社會氛圍正適合思考生死議題。台灣安寧照顧基金會今舉辦30周年...

翡翠水庫水位創17年新低 10月下旬恐啟動夜間減壓供水

翡翠水庫入夏以來降雨偏少，109年10月6日上午8時水位已達148.18公尺，有效蓄水量1億6210萬噸，蓄水率48.3...

蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚

第 31 屆金曲獎於 10/3 號盛大落幕，儘管因為著 COVID-19 的關係、致使典禮延後舉辦，但透過政府對疫情的嚴密把關，也讓這萬眾期待的華語音樂最高殿堂嶄新於「台北流行中心」閃耀舉辦。而在第 31 屆的頒獎盛會上、同樣出現了許多亮點，包括 9M88 和 ØZI 攜手共演的合作舞台外；甚至 頑童MJ116 三人的意外合體，更加令許多樂迷感到驚喜。

買奶茶4杯中千萬發票 基隆麥金路長庚旁半年2名千萬得主

今年7-8月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，財政部北區國稅局基隆...

實名制口罩缺「熔噴不織布」 新北：已請衛福部清查

實名制口罩日前因有口罩國家隊摻入大陸製口罩，而遭檢調調查，新北市議員李坤城說，有民眾反映今年5月在超商購買實名制口罩，口...

睡前來份甜點好愜意 當心放鬆不成反傷「心」

疲累一整天，睡前來份甜食、宵夜放鬆心情，小心放鬆不成，反而傷「心」。76歲的陳伯伯雖有遺傳性三高問題，但一直規律用藥，三...

「未來超市」將上線 大螢幕完整呈現商品履歷

新北市農業局為促進農業創生，推動「新北青農力計畫」，提供15萬與30萬兩種專案補助，讓青農透過該經費來行銷產品，共有12...

台東地牛翻身！震規模4.0 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時37分發生芮氏規模4.0地震，地震深度8.9公里，震央位於台東縣政府北方43.8公里...

2、3000公尺高山手機也能通 雪霸步道標示68處可通訊

雪霸國家公園管理處配合山林開放政策，與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率...

鄭問《千年一問》：「每一個人努力做好自己的工作，我覺得那就是個英雄。」

漫畫界視鄭問為橫空出世的天才，他的才氣表現在他的藝術底蘊深厚，神乎其技的畫技，將漫畫帶到另一個高度……如今，《千年一問》的紀錄片，目前也入圍金馬獎最佳紀錄片獎的肯定。

熱門新聞

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

發票存載具難中獎？ 6張雲端發票對中千萬特別獎

和新人約好報到卻總被放鳥 面試主管批：求職者都怎麼了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。