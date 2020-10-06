睡前來份甜點好愜意 當心放鬆不成反傷「心」

疲累一整天，睡前來份甜食、宵夜放鬆心情，小心放鬆不成，反而傷「心」。76歲的陳伯伯雖有遺傳性三高問題，但一直規律用藥，三餐也定時、清淡，還有日行五千步的散步習慣。但是唯一戒不掉的就是喜歡每天睡前來一塊蛋糕，吃完馬上入睡，最後感到胸悶、喘不過氣，確診為急性心肌梗塞發作。國泰醫院心血管中心陳玠宇表示，睡前兩小時前盡量避免甜食，以免造成心血管阻塞或形成血管血栓。

陳玠宇說，夜間因新陳代謝減弱，尤其睡前吃甜食、高油食物，油糖代謝不掉，長期食用會造成血液黏稠度增加，使夜間血壓保持在較高的狀態，或導致動脈粥狀硬化，進而產生心血管阻塞及血管血栓形成，急性會造成心肌梗塞發作，慢性則引起缺血性心臟病。

目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，仍以心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療為主。但根據文獻統計，仍約有一成患者接受藥物和手術治療後症狀仍未改善，仍感到胸悶、喘不過氣，稱為「頑固性心絞痛」。或有些病患因年紀太大或是已裝多根支架，不適合開刀，成為治療上的棘手難題。

陳玠宇說，心臟震波治療提供病人另一種選擇。高能量震波治療常用於結石破壞，低能量則可用於組織再生，如骨頭軟組織的震波治療。心臟震波治療則可在不傷及心臟組織下進行血管再生，刺激心臟釋放血管舒張因子及生長因子，改善心臟缺血問題，同時將休眠狀況的心臟細胞喚醒，適用於缺血性心臟病及心衰竭病人身上，可作為藥物和手術外的輔助治療。

心臟震波共需三個療程，每個療程有三次治療，總共9次，每個療程間隔約一個月。但目前該療程健保不給付，病人需自費約新台幣20幾萬元。