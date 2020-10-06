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「未來超市」將上線 大螢幕完整呈現商品履歷
新北市農業局為促進農業創生，推動「新北青農力計畫」，提供15萬與30萬兩種專案補助，讓青農透過該經費來行銷產品，共有12家團隊受惠，其中致理科技大學更打造出獨具特色的「未來超市」，民眾只要拿起架上產品，便可在旁邊的大螢幕看見產品完整履歷及介紹，近期將與土城區農會合作，開設全台首家實體店面。
農業局盼減輕農友負擔，近年接連推出「新北青農力」、「農業創生」、「農村再生」等計畫，今年共有12家團隊申請並通過審核，其中10家個人廠商獲得15萬補助、2家團隊得到30萬元補助。
致理科技大學教授高楊達表示，「未來超市」是由他帶領5名學生共同完成的技術，最大亮點就是能透過影像辨識，將民眾拿起的商品資訊內容完整呈現在旁的大螢幕，可以播放影片、圖片、網頁。
高楊達指出，「未來超市」還能夠記錄各項商品被民眾拿起的次數，讓店家做成大數據參考，調整商品擺放位置，且店家不用再派人顧攤位介紹商品，還能減少人力成本。
另外，汐止青農蔡旭志則是申請計畫補助經費來打造「茶園微氣象站」，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，成功建立智慧化種茶管理系統，效果奇佳。
新北市長侯友宜表示，自105年開始推動青農力計畫後，已成功輔導61案，許多青農因此受惠，他們希望未來能讓更多優秀青年學子投入農產業，將台灣農特產品改良、精進，發揚至國際上。
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