蔡英文出席同濟會交接典禮：感謝為社會帶來正能量

國際同濟會台灣總會今天舉辦第46、47屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮，總統蔡英文也受邀出席活動，致詞時感謝同濟會舉辦社會公益活動，為社會帶來正能量，並表示，目前防疫進入下一階段，需投入更多資源，同濟會員都是社會各階層菁英，邀請大家投入幫忙。

蔡總統表示，同濟會在46屆總會長劉春快卓越領導下，會員人數屢創新高，今年有超過1萬7千人，相信在新總會長廖敏榮帶領下，將很快突破2萬人目標。她表示，同濟會今年主題「榮耀最大價值」，副主題「積極行動、邁向國際」，從同濟會舉辦的各種公益活動，這幾個面向可說很徹底地實踐。