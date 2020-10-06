國慶連假估115百萬車公里 高公局建議這樣開「最聰明」

中秋連假國道前兩日車潮不如預期，後兩日卻明顯壅塞，本周末緊接著面臨國慶雙十連假壓力，高公局表示，北上車潮最大點將出現在連假首日，預估全日國道車流量將高達115百萬車公里；北返車潮將落在連假最後一天，預估全日國道車流量將高達113百萬車公里。

高公局建議，連假首日南向旅遊的用路人，建議下午1時後出發；連假最後一天，北返用路人，建議中午12時前出發。

高公局表示，這次國慶連假，僅國五匝道有實施高乘載管制，其中9日上午6至12時，國五南港系統交流道南向入口匝道、10日上午6至12時，國五南港系統、石碇、坪林交流道南向入口匝道，以及10、11日每日下午2時至晚間9時，國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。

至於匝道入口封閉的部分，高公局表示，9日國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口全日封閉，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。10、11日，國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口也同樣全日封閉。

高公局表示，另外也會針對重點交流道，例如國一南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化至埔鹽等11處重點路段實施精進式匝道儀控。

對於中秋連假交通疏導遭批評做半套，高公局表示，交通是整體規劃，國五南下實施部分匝道封閉，減少車流交織，確實有助於讓通過的交通量變大；至於北返車潮，本來平常假日就有實施高乘載管制，這次也把高乘載管制時間擴大，不過由於北上有四個交流道，分別是蘇澳、羅東、頭城、宜蘭，若要實施匝道封閉，恐怕會引發反彈，不過若是民眾願意嘗試，可也可來做考慮。

此外，有學者建議國五可實施預約制，高公局表示，因雪隧容量有限，且需求量遠大於供給，實施時熱門時段將會秒殺，且預約制無法如大眾運輸有場站空間提供等待，因用路人若提早到達國道入口匝道，會在附近臨時停車或慢速行駛，或用路人因地方道路壅塞或事故因素而遲到，可能造成該時段進入高速公路車輛數過低，導致執行不易。

高公局表示，這次連假感謝用路人配合分流，連假首日運用1968 App、網站的瀏覽量高到175萬人次，是平常的10.4倍之多。