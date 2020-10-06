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2、3000公尺高山手機也能通 雪霸步道標示68處可通訊

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處配合山林開放政策，與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率，提供山友便利及安全登山體驗環境。

雪霸處、遠傳電信合作，包括園區觀霧遊憩區林間步道，熱門登山路線的武陵四秀，或荒野型路線的大小劍線，每500公尺測試手機訊號，可通訊的地點的里程牌，或明顯之處，設置68面可通訊牌示，資料也將同步公告在雪霸國家公園相關網頁上供下載參考使用。

雪霸處指出，目前從事登山活動的民眾，幾乎都以手機對外聯絡，但因偏遠山區訊號有限，如在偏遠山區登山，記住手機可通訊處，萬一發生意外時，才能有效對外求援，減少憾事發生，也能讓救難團隊可以更有效率救援。

雪管處也呼籲，雪霸園區山高水深，手機訊號容易受到地形阻隔而斷訊，甚至天氣惡劣，也會影響訊號品質，目前尚無單一通訊器材可以完全覆蓋園區，建議長程縱走或較長天數的登山溯溪行程者，最好攜帶其他可通訊設備，並更應該事前規畫好登山計畫準備，包括通訊計畫或撤退應變計畫等，讓登山活動更安全。

苗栗縣政府消防局的高山救援經驗，通常只要知道受困位置，都能應用器材及所學救出，唯獨山區搜索部分，如無正確定位資訊，就是像大海撈針，苦無目標方向，只得耗費大量人力及資源，投入搜救工作，手機定位很重要。

其中，iPhone手機內建「指南針」App，會看見第2行顯示經緯度，甚至還有高度，按壓拷貝座標，如果沒看見指南針內經緯度，表示最初打開指南針App沒有允許存取定位，可以啟動定位服務。

Android系統比較複雜，有些會內建羅盤或指南針App，如果沒有可以下載內建報案功能的「台灣大地羅盤」、「GPS Status & Toolbox」，更簡單就是靠Google地圖，長按目前所在的位置，並且點選底下「分享」按鈕，可點選「拷貝」或是利用訊息、通訊軟體，傳送目前地址位置資訊。

雪霸國家公園管理處與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處與遠傳電信合作在園區主要登山步道，測試並設置68面可通訊牌示，提升登山服務及救難效率。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 登山步道 手機

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