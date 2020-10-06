末期臨終前急救醫療 調查：近7成認為不需要

根據安寧照顧基金會最新調查，對於末期病人在臨終前的急救醫療，有68.5%的民眾認為不需要；對於末期醫療的安寧療護，也有73.5%的民眾認同安寧療護。

安寧照顧基金會今年邁入第30年，將於10月10日世界安寧日在台北車站大廳舉辦影展，以2大主題播放6部影片，再搭配名人專家映後座談，認識安寧照顧基金會倡議的社會寧靜革命。

安寧照顧基金會今天舉辦記者會發布台灣生命態度及安寧療護認知變遷的調查結果。

負責調查的觀點企業管理顧問公司總監李欣瑜說，最新調查結果發現，台灣民眾對於死亡的議題關心程度、病情告知需求、對安寧療護的認同程度及認識程度都比10年前高。

根據調查結果，若父母罹患末期疾病，贊成應坦白告知的民眾從55.8%提升到72%，其中又以20歲到29歲超過8成贊成，顯示對於自己或家人的病人自主權利日益重視，也不再忌諱成為日常討論話題。

調查結果也顯示，對於末期病人在臨終前的急救醫療，有68.5%的民眾認為不需要，拒絕的意願也隨受訪者年齡遞增，尤其40歲以上超過7成5。對於末期醫療的安寧療護，有77.4%受訪者在調查前已知道安寧療護，且有73.5%表示認同，其中不論是安寧療護的認知或認同，都以40歲以上為最高。

安寧照顧基金會認為，調查數據顯示，末期不急救與安寧療護已普遍獲民眾認同且願意提早思考及討論。

民眾對於死亡議題關心度較10年前提高，也有近5成民眾希望可以自主安排剩下的日子，但自認準備好接受死亡的比率僅43.3%，較10年前低。除此之外，有9成7民眾贊成應預立遺囑，但有近6成民眾沒有任何行動。

前副總統陳建仁出席記者會後接受媒體聯訪時表示，自主醫療條例通過後，政府也花了很大心力，讓民眾了解預立醫囑的重要性，一開始需要很好的團隊來跟病人及家屬說明，這畢竟是與生死有關的事情，法規上都會比較嚴謹，但實行過程中需要修改或把程序弄得更簡便等，也都是未來值得考慮的，目前加強宣導，讓民眾對於生死觀念更加理解後再來修法，會比較合適。

陳建仁並說，一般人是在面臨親友死亡時，才會探討這個情境，所以年輕人的回答就與中老年人不一樣，也可以知道要如何針對年齡層來做宣導。