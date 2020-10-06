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鄭問《千年一問》：「每一個人努力做好自己的工作，我覺得那就是個英雄。」

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／遠見提供
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漫畫界視鄭問為橫空出世的天才，他的才氣表現在他的藝術底蘊深厚，神乎其技的畫技，將漫畫帶到另一個高度……如今，《千年一問》的紀錄片，目前也入圍金馬獎最佳紀錄片獎的肯定。

也許，可能你未必聽過鄭問，也不知道這個名字在台灣漫畫界所代表的傳奇意義，但如今你可不能不認識他。他不僅創作了許多扣人心弦且膾炙人口的漫畫，其畫作在故宮博物院展出的創舉，是世界首度、也是台灣有史以來第一次，許多人從30年前就受到他的啟蒙和影響，感動無數人。

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早年，鄭問在漫畫雜誌相繼發表《刺客列傳》、《阿鼻劍》等石破天驚的作品，他以西式寫實素描結合水墨寫意，於歷史人物及武俠佛法間悠遊穿梭，畫風細膩又大膽，獨樹一格。

漫畫界視鄭問為橫空出世的天才，他的才氣表現在他的藝術底蘊深厚，神乎其技的畫技，將漫畫帶到另一個高度──只可惜這樣的傳奇天才，卻在2017年因心肌梗塞過世，享年僅58歲。

《千年一問》紀錄鄭問的傳奇一生

如今，耗時3年、斥資千萬的鄭問紀錄片《千年一問》終於即將正式和觀眾見面，導演王婉柔跟隨鄭問生前足跡，內容橫跨1萬5000公里飛行里程，拍攝團隊橫跨台灣、香港（Hong Kong）、日本（Japan）和中國（China）等地，訪談近60位漫畫及出版界人士，交織出鄭問一生對漫畫的熱愛與執著。

本片斥資千萬，並透過2D、3D、手繪等多重動畫技法打造這部史詩級紀錄片，磅礴呈現鄭問筆下的武俠江湖。

觀眾可以跟著本片重新回憶鄭問的一生，整體劇本和故事不僅敘事流暢、剪接完美，搭配眾多鄭問身邊人物的訪談和對話，重新勾勒出鄭問自幼到老的精采人生。

「一個人創造一個江湖，鄭問的作品，讓我們跟千古英雄有了共同的呼吸。」

完美的繪畫技法至今無人能超越

鄭問為風靡全亞洲之漫畫巨擘，其融合水墨藝術與西方繪畫技巧之美學獨樹一幟，加以對創作媒材、技法不拘一格的靈活運用，迄今尚無人能超越。他對歷史、社會、人性的觀察與思考，亦透過其畫技與構圖的掌控力，鎔鑄成獨樹一幟的「鄭問美學」。

鄭問的職業生涯足跡遍佈台灣、日本、香港、中國等地，亦為台灣極少數同時親身參與日本、香港、中國動漫與遊戲產業運作之重量級漫畫家；1990年代在日本發表作品引起轟動，以《東周英雄傳》獲得日本漫畫家協會「優秀賞」。

鄭問的創作天分、畫技至今無人能超越，每一部作品皆被奉為經典中的經典。他身後留下的江湖故事，重溫起來依然令人悸動不已。

他曾說，「每一個人努力做好自己的工作，我覺得那就是個英雄。」

導演王婉柔悉心刻劃的鄭問故事

一直以來，導演王婉柔便擅長細膩刻畫人物，本片拍攝過程中，她一步步走入鄭問的創作核心與內在世界，感受到鄭問是個生命的鬥士、是勇者，每個階段不論好壞成敗，總是認真面對，她分享，「我想呈現鄭問身為『人』的樣貌，他的起落、孤寂、壓抑、驕傲，時不我予。」

王婉柔坦言，在開拍之前她並沒聽過鄭問，這也是她首度挑戰拍攝主角已經過世的紀錄片──第一個任務就是面對鄭問老師的原畫，一路追尋鄭問創作的核心，「我的理解是，鄭問老師有豐沛的情感，甚至一草一木一顆石頭都要有情感，希望大家認識鄭問不只是一個名字，能藉由這部片看見他的理想及挫折，再回頭看他的漫畫或許會有更深的感受。」

最亮眼的，是片中受訪者皆是海內外漫畫、出版界重磅人物，包括日本講談社前總編輯栗原良幸、大師級漫畫家千葉徹彌、池上遼一，香港漫畫教父黃玉郎，甚至《無間道》導演劉偉強也表示鄭問對他影響深遠，他曾買下《阿鼻劍》電影改編版權，希望讓鄭問的藝術成就活現於大銀幕上。

台灣漫畫界蕭言中、鍾孟舜等人更娓娓道出他們對鄭問的憧憬，是後輩漫畫、藝術家心中的「大神」。

而監製王師則是《千年一問》幕後重要推手，他身為鄭問漫畫迷，期許透過這部片讓更多人認識鄭問，本片也幸運匯集各界「英雄」相挺，幕後拍攝團隊陣容堅強，攝影指導韓允中、剪接指導陳曉東、音樂總監王希文都是金馬、金鐘常客。

（作者／魯皓平 本文出自2020.10.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

鄭問 日本 紀錄片 香港

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