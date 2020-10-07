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2020台中國際動漫博覽會10/9-10/18台中文化資產園區開跑

文 / 台中市政府新聞局 提供

第四屆台中國際動漫博覽會109年10月9日到10月18日於文化部文化資產園區國際展演館盛大舉行，今年以「畫自己的主場」為號召理念，選定日本IP｢戰鬥陀螺 爆烈世代 G」、｢棒球大聯盟2nd」及台灣IP｢宅男打籃球」為本次活動主軸。

圖／台中市政府新聞局 提供
圖／台中市政府新聞局 提供

展出結合漫畫和體育知識、彩繪牆面、動漫裝置拍照區、籃球棒球互動遊戲區、漫畫閱讀區、在地社團和動漫資源分享區及馬力歐遊戲區等。除了展覽外，今年也有動漫音樂會、電影院及假日市集，給你滿滿的動漫體驗。

動漫音樂會邀請了萌萌的偶像代表｢KIRABASE」以及來自各行各業上班「宅」組成的ACG樂團｢無碼寶貝」熱力開唱。而電影院則會播出去年口碑襲捲全台的｢天氣之子」等經典好片。

此外，今年首度辦理Cosplay工作坊，分享Cosplay角色道具、服裝、妝髮及儀態呈現，並且在10月24日進行一場展演秀，當天也會邀請Cos資歷超過20年的知名Coser席珍擔任成果展演會嘉賓，並邀請司馬懿、紅月司及唐維駿等知名Coser來評審並分享講評，錯過可惜！

精采豐富的內容，邀請大小朋友一起來同歡！入展前需配合實名登記、量測體溫，配戴口罩及手部消毒，體溫超過37.5度者將不得入場。詳細活動內容及最新資訊，請參考活動官方粉絲專頁「2020台中國際動漫博覽會」臉書：https://www.facebook.com/TaiCAF/

讓10月成為你們的｢動漫月」吧！

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