茶博拾憶茶香　南投找好茶

2020南投世界茶業博覽會將於10月9日至18日在中興新村大操場展開，茶伯縣長林明溱表示，今年除了深受歡迎的千人茶會、千人擂茶、千人野餐、音樂茶會等秒殺活動外，也加入巧克力咖啡節，邀請全國民眾到南投來喝好茶，感受茶博會的魅力。

圖／南投縣政府 提供

邁入第11屆的茶博會，今年以「拾憶茶香」為主題，整個場域都有喝茶與茶食氛圍，輝映喝茶品茗的雅緻，漫步在綠草如茵的中興新村，帶給遊客不同的體驗與感受。台灣優質茶葉展售區也持續採用空調設計，茶器具區也採用空調，讓消費者能在舒適環境下細品買好茶，而農特產展售區及巧克力咖啡區也特別挑高處理，讓空氣更加流通，環境更加舒適。

圖／南投縣政府 提供

茶博會系列活動內容包羅萬象、豐富有趣，有眾所期待的千人茶會、千人擂茶、音樂茶會、曲水流觴外，還有茶薰六覺及山茗水袖都非常適合全家大小一起來參與。馬拉桑千人野餐，遊客能在綠蔭盎然操場上野餐，享受快樂休閒時光。

圖／南投縣政府 提供

黃金品茗館裡，可品嘗來自台灣各地特色茶比賽之特等茶，只用銅板價就能喝到超值好茶；國際茶席館的茶文化也是亮點之一，呈現波斯、印度、日本、韓國、台灣、中國、凍頂茶藝，遊客可以沉浸在異國風情的氛圍裡好好享受品茗樂趣，認識國際茶文化與多元的茶產業。

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