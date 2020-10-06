買奶茶4杯中千萬發票 基隆麥金路長庚旁半年2名千萬得主

今年7-8月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，財政部北區國稅局基隆分局表示，這位幸運兒於8月22日到麥金路的清心福全購買鮮奶茶4杯，花196元就幸運抱回統一發票特別獎1000萬元。而當天剛好是翁姓店長的生日，因此帶來好運。

北區國稅局基隆分局表示，今年1、2月的統一發票開獎，才在基隆市麥金路城上城社區的星巴克咖啡店開出1千萬元特別獎，幸運兒在2月14日情人節在星巴克咖啡店點了中杯英式紅茶110元，折扣10元，只花100元。也就是說，麥金路長庚旁半年2千萬得主。

基隆分局秘書劉祺偉、課長洪素鵲今天前往店家祝賀貼紅榜，並和翁姓店長合影，翁姓店長說，當天剛好是他生日，當天是假日，假日外地客來買的比較多。

分局指出，消費者多使用載具索取雲端發票，不但每期會加碼開出15組100萬元，15000組2000元及60萬組500元專屬獎項，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之四印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。

分局提醒，7-8月份統一發票領獎期間自今年10月6日至明年1月5日止，請及時兌領獎金，不要讓財神爺從身邊溜走。

7、8月統一發票千萬號碼是「13362795」，翁姓店長說，因為有一名顧客跟他說，曾經來店內買過飲料，顧客對發票時，發現中了7個號碼，只有千位數的沒中，一開始非常高興，但隨即大嘆一口氣，相當扼腕，與財神擦肩而過。