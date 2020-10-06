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連日降雨少水情吃緊 水庫日日監看改為半日監看
今年沒有颱風，又連日降雨少，使得中部地區各水庫的水量都因此下降，例如苗栗明德水庫今日有效蓄水量僅剩29.3%，石岡壩剩33.9%，水利署除了已把中部水情燈號改為水情提醒的綠燈，對於各水庫水量也已從日日監看改為「半日監看」，水情吃緊已成事實；若依以往年底多半降雨少，若春雨又沒有，大的降雨得等到明年梅雨季，用水是否可以撐到那時，已成隱憂。
依台灣水庫即時水情資訊顯示，除了明德和石岡壩水庫的水僅剩兩、三成，關係台中市民生和產業用水的鯉魚潭和德基水庫，目前有效蓄水量尚維持6成以上，截至今天分別是63.9%和65.5%。
中區水資源局副局長潘禎哲說，明德水庫小，蓄水量僅9百多萬噸，很可能因為一場大雨即滿，石岡壩也是攔河堰性質，除了它和德基間還有很多穿流水，若是水量不足，還可以從德基放水調節。
但是，他也指出，水利署為了因應水情吃緊，從7月13日起即每兩周召開「水情控管會議」嚴格管控各水庫用水；尤其是農業灌溉用水已嚴密監控，以把水都留在水庫裡；截至目前包括農業灌溉、民生和產業用水都尚能充足供應。
對於未來可能發生的情形，中區水資源局不願多加揣測，因為未來難料，像是最近就有颱風生成往日本移動，現在至年底，甚至明初會不會有颱風很難說；又春雨是否會來，降雨量如何，都牽涉到未來的水情，目前來說，就是依燈號行事，例如綠燈就是加強水源調度及研擬措施，至於會不會進一步到黃燈的減壓或停止供水，則須看未來降雨和主管機關的決策。
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