近半民眾喜歡刮刮樂送實體獎 冰淇淋蛋糕首次納入獎項

台彩今表示，從市場調查中發現，近半數受訪者期待刮刮樂的獎項有實體商品，也有近兩成會將刮刮樂作為生日慶賀或平時送禮的選擇。因此在今正式推出的全新主題刮刮樂中，特別納入實體商品冰淇淋蛋糕獎項；今推出的三款刮刮樂，總獎項超過412萬個，總獎金逾13億元。

台彩今推出3款全新主題刮刮樂，分別是「生日快樂」、「順10中」與「單雙樂」。「生日快樂」每張售價新台幣200元，4個頭獎200萬元，更別出心裁規劃100個「5萬元加哈根達斯冰淇淋蛋糕禮券」獎項，以大大的生日蛋糕、禮物盒、生日賀卡、氣球為券面設計及遊戲刮區，只要刮出「蛋糕」符號，就可以獲得現金5萬元及哈根達斯冰淇淋蛋糕禮券一張，還有超過13萬個1000元（含）以上獎項，總中獎率34%，提供給民眾作為生日禮物的新選擇。

另針對雙十國慶連假，也推出售價200元的「順10中」，以數字「10」為幸運中獎的號碼，傳達十全十美的祝福，票面設計及遊戲玩法皆結合數字「10」，只要刮出任一個數字「10」，即得其對應的獎額，頭獎100萬元共有30個，是目前市面上各款刮刮樂中百萬獎項個數最多的遊戲，高達15次中獎機會，總中獎率34.17%。

此外，全新數字型主題遊戲「單雙樂」每張售價100元，以國字「單」、「雙」作為遊戲符號，共有2個遊戲區，若在遊戲區中刮出國字「單」符號且刮出任一個單數，即得其對應的獎額，或是刮出國字「雙」符號且刮出任一個雙數，即得其對應的獎額，高達7次中獎機會，共有3個頭獎30萬元，總中獎率33.01%。