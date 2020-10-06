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影／百萬休旅車還1輛未抽出 苗栗10月加碼辦秋遊
苗栗縣爭取安心旅遊商機，10月間推出「出發吧！我的苗栗旅行」秋遊苗栗系列活動，加碼辦理全國攝影大賽、騎士節、脊梁山脈旅遊年淨山、幸福輕旅行套裝遊程，提供遊客「食、宿、遊、購、行」的旅遊樂趣；目前苗栗住宿抽大獎還有 1輛百萬休旅車尚未抽出，縣府歡迎各地民眾10月底前來苗栗旅遊住宿，把握中大獎的機會。
苗栗縣長徐耀昌及縣內觀光業者上午齊聚縣府大廳行銷「秋遊苗栗」，邀約遊客到苗栗賞玩好山好水及好人情。
苗栗縣文化觀光局副局長王浩中指出，縣府配合交通部觀光局安心旅遊住房折抵1000元，10月再推出苗栗旅遊提案，期盼增加遊客留宿苗栗意願，今年是脊梁山脈旅遊年，28日在馬那邦山、30至31日在鳴鳳古道、出關步道規畫登山活動，同時搭配淨山，盼透過出遊和對環境的友善行為，讓苗栗優質的環境永續。
幸福輕旅行17、31日分別在三義及西湖鄉辦理，安排DIY體驗、秘境走訪等套裝遊程，要讓遊客有濃濃的幸福感；此外，苗栗有絕佳的自行車道及路線，迎接2021自行車旅遊年，25日也將辦理綠光海風騎遇記，向民眾介紹以自行車型態的旅遊形式徜徉苗栗。
文觀局指出，為讓苗栗山海美景得以被發掘，推出總獎金25萬元的「苗栗之美、攝入人心」全國攝影比賽，即日起徵件，首獎3萬元，歡迎各路好手運用在旅遊苗栗的時刻，捕捉苗栗動人的一瞬；相關訊息可上文觀局網站或追蹤「苗栗玩透透」臉書專頁、miaoli_meow instagram專頁查詢。
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