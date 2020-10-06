國慶噪音空汙、看煙火不戴口罩 黃偉哲：將嚴查嚴辦

中秋節台南市因民眾任意施放煙火爆竹，引發火燒民宅、船舶意外，連假期間市府也不斷接獲民眾陳情，指責許多人深夜亂放煙火爆竹，製造噪音與空氣污汙染。市長黃偉哲表示，國慶還沒到，他就接到很多「客訴」，會要求環保局與警方加強取締，會嚴查嚴罰絕不寬貸，而國慶日煙火活動，因人潮聚集民眾無法保持社交距離要戴口罩，不然會開罰，「就跟我一樣被罰錢」。

黃偉哲下午受訪表示，放煙火是歡樂的事情，「我們不希望樂極生悲」，上禮拜才發生放煙火燒掉膠筏，這禮拜又差點燒掉好幾間民宅，對這種所謂的民間自己愛亂放煙火、亂放鞭炮、燃放炮竹這樣的東西，其實大家受不了。

黃偉哲說，國慶都還沒到，已經接到客訴很多件投訴電話，有半夜擾人清夢噪音害人沒有辦法入睡，有煙塵汙染讓人很難呼吸，放火放鞭炮的人跑掉，造成民眾損失誰來賠？政府應該嚴加監管，以免造成民眾樂極生悲。環保局加強取締噪音汙染，造成生命財產損失，警方將追究責任絕不寬貸。

黃偉哲指出，因國慶煙火活動將可能有2、30萬人聚集，人擠人即使在戶外，畢竟也不一定是空曠，因為人擠人還是應戴口罩，保護自己，也保護他人安全，「連川普都得新冠肺炎了，誰能夠例外」，不一定要開罰，但不聽勸導、勸阻就要開罰。