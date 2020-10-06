諾貝爾醫學獎得主：也許新冠將成季節性病毒

現年85歲的今年諾貝爾醫學奬得主、美國病毒學家阿特爾（Harvey J. Alter）早前接受上海《澎湃新聞》專訪時表示，他對新冠疫情的發展並不樂觀，「我們也不知道這種病毒何時又會再次暴發，也許今後這種病毒將會成為我們每年都需要去應對的季節性病毒。」

2020年諾貝爾醫學獎5日揭曉，由阿特爾與英國生物學家霍頓（Michael Houghton）和美國病毒學家萊斯（Charles M. Rice）共同獲獎，以表彰三人發現C型肝炎病毒，拯救了數百萬人的性命。阿特爾1960年代就從事病毒研究。

日前接受澎湃新聞專訪時，諾貝爾醫學獎尚未公布。阿特爾表示，「在沒有疫苗的情況下，我們知道戴口罩和保持社交距離能有效阻止病毒擴散，但是在美國有很大一部分人不這麽做，他們拒絕佩戴口罩，其中包括我們的總統（川普）。」

阿特爾受訪時提到，隔離政策對經濟產生了影響，所以在保持社會正常運轉和挽救生命之間很難平衡，「在完全阻止病毒之前我們應該有一個很好的計劃，以及知道要做什麽。」

阿特爾強調，疫苗可以給我們帶來希望，但還有太多的不確定性。「我們不知道疫苗對免疫系統的影響，包括不知道T細胞如何免疫應答，也不知道病毒最終在體內如何被中和，不知道疫苗有效性能持續多久，不知道病毒突變後的影響。」

他認為，「我們需要更多的研究來驗證疫苗的有效性，而且這種疫苗的有效性可能並不是一成不變的，可能需要每年開發出新的有效疫苗。」