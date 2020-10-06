農委會預告修法禁養比特犬 蔡易餘為惡霸毛小孩請命

農委會公告將修法禁止飼養及進口比特犬，包括比特犬及其混血犬隻等具攻擊性的大型犬，引起比特犬混血的「惡霸犬」飼主反彈，嘉義縣飼主向立委蔡易餘陳情，蔡將惡霸犬影片貼臉書說，「我受理陳情，惡霸犬與比特犬不一樣，請讓我們在台灣生存下去！」

蔡易餘說，「惡霸犬和比特犬不一樣，我們惡霸犬個性溫厚，完全不會攻擊人，我們只是名字叫作惡霸，然後臉長得臭一點，體重重了一點，撒嬌時口水多一點而已！請讓我們在台灣生存下去！」

蔡易餘表示，近日向他帶飼主及「惡霸」犬開記者會，要求農委會勿將惡霸犬列入禁養名單。農委會主委陳吉仲臉書說，外界相當關心比特犬引起的傷害事件，農委會即將預告修正「指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，依動物保護法第8條規定，將比特犬及其混血犬隻等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口的名單。

未來違反禁令者，最高可罰25萬元，而且比特犬還會直接被地方政府沒收，至於修法前已經在養的，也要在新法上路後1年內主動向地方政府報備列管，搬家也要重新通報，且不得繁殖或出售，否則一樣最高可罰25萬元並沒收犬隻。

禁養與否？網友不同意見，有網友說，「養狗政府要立法，家犬傷人，法律上要有連帶責任」，另有網友說，「犬種本身沒有錯，希望政府不要因噎廢食本末倒置，造成棄養問題」，「惡犬只是面惡但心善，不要以貌取犬」。