快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗首日打近40萬劑 新冠肺炎嚇出中壯年接種數

聯合報 / 記者陳婕翎╱即時報導
衛服部疾病管制署昨上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請一對父母帶著雙胞胎幼兒到現場接種，小女嬰打針後大哭並盯著護士阿姨。記者鄭超文／攝影
衛服部疾病管制署昨上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請一對父母帶著雙胞胎幼兒到現場接種，小女嬰打針後大哭並盯著護士阿姨。記者鄭超文／攝影

公費流感疫苗昨天開打，往年需分階段接種，這次則是所有符合公費接種資格者全面接種，10月5日開打第一天就接種出超過39.9萬劑流感疫苗，與去年各階段接種首日加總20多萬相比踴躍，甚至連過去接種數吊車尾的50至64歲群族，接種數直接竄升至第二，僅次65歲以上長者。

今年公費流感疫苗共603萬劑，再加上地方政府和各機構委託疾管署採購30萬劑，疾管署副署長莊人祥表示，公費流感疫苗開打首日，接種數量第一及第二名族群分別是65歲民眾單日接種超過20萬劑，直逼去年所有族群首日接種數量，50至64歲中壯年族群10萬多劑次之。

過去50至64歲中壯年族群是出了名的不愛打流感疫苗，衛生單位催種也逼不出接種率，但今年新冠肺炎疫情成「最佳催種員」，嚇出中壯年接種數，但莊人祥認為，第一天可能比較不準，無法輕易定論是否是許多過去沒有接中的人都出來打針，或過去有接種習慣的民眾集中接種。

莊人祥說，將持續觀察今年50至64歲群族是否會打得比較好，以供中央及地方評量未來增加該族群疫苗數量可能性。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說，雖有些新冠肺炎患者會有嗅味覺喪失症狀，但其實不到四分之一感染者，新冠肺炎與流感兩者症狀非常類似、分辨不易。

林詠青提醒，難分辨類流感症狀，因此，若民眾因不適就醫，一定要提供旅遊史、職業別及接觸史等相關資訊，供醫師辨別診斷。疾管署表示，為節省等候及排隊的時間，民眾如要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約。

據疾管署監測資料，上周因中秋節連續假期，部分門診休診致門急診類流感就診人次為2萬8864；但急診就診人次是7422及就診病例百分比6.4%均較前一周上升7.7%及4.9%，但仍低於去年同期，近期無新增流感併發重症確定病例。

50歲以上民眾、6個月以上至學齡前嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感高危險群，一旦感染流感病程演變相當快速，較常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，呼籲符合公費條件民眾儘速完成流感疫苗接種，降低重症風險。

流感疫苗 新冠肺炎 類流感

延伸閱讀

自菲返台 女檢疫期滿自費採檢確診

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

赴菲工作四個月內二次感染？檢驗抗體釐清感染時間

公費流感疫苗今起施打 長者宜順便接種肺炎鏈球菌疫苗

相關新聞

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

「高雄流行音樂中心」今晚將測試照明工程，璀燦建築的背後，是十多年漫長的打拚。高雄的「高流」、「海音」究竟用哪一個名稱，最...

近半民眾喜歡刮刮樂送實體獎 冰淇淋蛋糕首次納入獎項

台彩今表示，從市場調查中發現，近半數受訪者期待刮刮樂的獎項有實體商品，也有近兩成會將刮刮樂作為生日慶賀或平時送禮的選擇。...

連日降雨少水情吃緊 水庫日日監看改為半日監看

今年沒有颱風，又連日降雨少，使得中部地區各水庫的水量都因此下降，例如苗栗明德水庫今日有效蓄水量僅剩29.3%，石岡壩剩3...

蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚

第 31 屆金曲獎於 10/3 號盛大落幕，儘管因為著 COVID-19 的關係、致使典禮延後舉辦，但透過政府對疫情的嚴密把關，也讓這萬眾期待的華語音樂最高殿堂嶄新於「台北流行中心」閃耀舉辦。而在第 31 屆的頒獎盛會上、同樣出現了許多亮點，包括 9M88 和 ØZI 攜手共演的合作舞台外；甚至 頑童MJ116 三人的意外合體，更加令許多樂迷感到驚喜。

買奶茶4杯中千萬發票 基隆麥金路長庚旁半年2名千萬得主

今年7-8月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店，財政部北區國稅局基隆...

房價5900up！飯店床邊驚見「臭酸發霉三明治」 網吐：隔螢幕都聞得到

國際疫情仍持續升溫，台灣相對於其他國家來說，算是安全的國家，不少民眾在國內「報復性旅遊」，但有網友近日感概，他日前住國內飯店度假，沒想到卻遇到了超噁心的景象，在床底挖到4個三明治，無奈說「也難怪沒疫情之前，很多人喜歡往國外旅遊！」。

「清代第一美人」香妃畫像曝光？故宮特展「她」登場

故宮典藏女性形象和女性書畫家的作品，數量超過兩千件。在女力崛起的時代，故宮年度院慶特展「她—女性形象與才藝」今天登場，展...

舞獅骨架亮相「青ㄟ搖擺」實驗劇17、18日竹縣登場

由「莫比斯圓環創作公社」劇團帶來的「青ㄟ搖擺」，10月17、18日將在新竹縣政府文化局實驗劇場登場，這場實驗劇將擊鼓和詩...

影／百萬休旅車還1輛未抽出 苗栗10月加碼辦秋遊

苗栗縣爭取安心旅遊商機，10月間推出「出發吧！我的苗栗旅行」秋遊苗栗系列活動，加碼辦理全國攝影大賽、騎士節、脊梁山脈旅遊...

國慶噪音空汙、看煙火不戴口罩 黃偉哲：將嚴查嚴辦

中秋節台南市因民眾任意施放煙火爆竹，引發火燒民宅、船舶意外，連假期間市府也不斷接獲民眾陳情，指責許多人深夜亂放煙火爆竹，...

諾貝爾醫學獎得主：也許新冠將成季節性病毒

現年85歲的今年諾貝爾醫學奬得主、美國病毒學家阿特爾（Harvey J. Alter）早前接受上海《澎湃新聞》專訪時表示...

農委會預告修法禁養比特犬 蔡易餘為惡霸毛小孩請命

農委會公告將修法禁止飼養及進口比特犬，包括比特犬及其混血犬隻等具攻擊性的大型犬，引起比特犬混血的「惡霸犬」飼主反彈，嘉義...

熱門新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。