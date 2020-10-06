流感疫苗首日打近40萬劑 新冠肺炎嚇出中壯年接種數

公費流感疫苗昨天開打，往年需分階段接種，這次則是所有符合公費接種資格者全面接種，10月5日開打第一天就接種出超過39.9萬劑流感疫苗，與去年各階段接種首日加總20多萬相比踴躍，甚至連過去接種數吊車尾的50至64歲群族，接種數直接竄升至第二，僅次65歲以上長者。

今年公費流感疫苗共603萬劑，再加上地方政府和各機構委託疾管署採購30萬劑，疾管署副署長莊人祥表示，公費流感疫苗開打首日，接種數量第一及第二名族群分別是65歲民眾單日接種超過20萬劑，直逼去年所有族群首日接種數量，50至64歲中壯年族群10萬多劑次之。

過去50至64歲中壯年族群是出了名的不愛打流感疫苗，衛生單位催種也逼不出接種率，但今年新冠肺炎疫情成「最佳催種員」，嚇出中壯年接種數，但莊人祥認為，第一天可能比較不準，無法輕易定論是否是許多過去沒有接中的人都出來打針，或過去有接種習慣的民眾集中接種。

莊人祥說，將持續觀察今年50至64歲群族是否會打得比較好，以供中央及地方評量未來增加該族群疫苗數量可能性。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說，雖有些新冠肺炎患者會有嗅味覺喪失症狀，但其實不到四分之一感染者，新冠肺炎與流感兩者症狀非常類似、分辨不易。

林詠青提醒，難分辨類流感症狀，因此，若民眾因不適就醫，一定要提供旅遊史、職業別及接觸史等相關資訊，供醫師辨別診斷。疾管署表示，為節省等候及排隊的時間，民眾如要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約。

據疾管署監測資料，上周因中秋節連續假期，部分門診休診致門急診類流感就診人次為2萬8864；但急診就診人次是7422及就診病例百分比6.4%均較前一周上升7.7%及4.9%，但仍低於去年同期，近期無新增流感併發重症確定病例。

50歲以上民眾、6個月以上至學齡前嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感高危險群，一旦感染流感病程演變相當快速，較常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，呼籲符合公費條件民眾儘速完成流感疫苗接種，降低重症風險。